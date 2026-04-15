ВСП рассмотрел 56 сообщений о давлении на судей с начала года

16:06, 15 апреля 2026
Только за первый квартал этого года поступило 46 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей по осуществлению правосудия, о действиях, нарушающих гарантии независимости судей или подрывающих авторитет правосудия.
В течение первого квартала 2026 года в Высший совет правосудия поступило 46 сообщений о вмешательстве в профессиональную деятельность судей. Об этом сообщили в ВСП.

Речь идет о случаях, связанных с влиянием на осуществление правосудия, нарушением гарантий независимости судей или действиями, которые могут подрывать авторитет правосудия.

С учетом обращений, поданных в предыдущие периоды, с начала года Совет рассмотрел в общей сложности 56 сообщений судей.

По результатам рассмотрения 23 сообщений о вмешательстве в деятельность судей ВСП принял 17 решений о принятии мер реагирования. В частности, речь идет об обращениях в правоохранительные органы и прокуратуру относительно расследования соответствующих фактов, а также представлениях в уполномоченные органы о привлечении виновных лиц к ответственности.

В то же время, рассмотрев 31 сообщение судей, Совет принял 9 решений об утверждении 25 выводов членов ВСП об отсутствии оснований для принятия мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

Кроме того, ВСП принял решение оставить 2 сообщения без рассмотрения.

Отдельно в ВСП отметили, что в пределах своих полномочий Совет принял 5 решений по собственной инициативе о принятии мер по обеспечению независимости судей и авторитета правосудия.

В ведомстве напомнили, что вмешательство в деятельность судебных органов предусматривает уголовную ответственность в соответствии со статьей 376 Уголовного кодекса Украины.

