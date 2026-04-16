  1. В Україні

В Україні запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу

10:39, 16 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Організатори азартних ігор зможуть оформити ліцензію в електронному кабінеті на порталі «Дія». Про це повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

«Разом із командою PlayCity оцифрували процес допуску бізнесів на ринок азартних ігор. Тепер уся взаємодія організаторів азартних ігор та держави відбувається виключно онлайн: подаєте заяву через Дію, відстежуєте її статус у реальному часі та отримуєте рішення. Жодних «особистих контактів» із чиновниками — усе прозоро та зафіксовано в системі», - заявив він.

Уже зараз цифрові ліцензії доступні для:

- казино та залів гральних автоматів;

- букмекерів;

- онлайн-покеру;

- В2В-послуг.

За його словами, паралельно підготували зміни до профільного законодавства, які дозволять посилити перевірку компаній на вході в ринок, — щодо репутації, добросовісності, структури власності та відсутності зв’язків із державою-агресором.

«Наша мета — сформувати прозорий і контрольований ринок, у якому цифрові інструменти забезпечують як зручність для бізнесу, так і довіру до держави», - сказав він.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

Дія

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]