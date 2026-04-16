В Україні запрацювала послуга онлайн-ліцензування грального бізнесу

Організатори азартних ігор зможуть оформити ліцензію в електронному кабінеті на порталі «Дія». Про це повідомив виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

«Разом із командою PlayCity оцифрували процес допуску бізнесів на ринок азартних ігор. Тепер уся взаємодія організаторів азартних ігор та держави відбувається виключно онлайн: подаєте заяву через Дію, відстежуєте її статус у реальному часі та отримуєте рішення. Жодних «особистих контактів» із чиновниками — усе прозоро та зафіксовано в системі», - заявив він.

Уже зараз цифрові ліцензії доступні для:

- казино та залів гральних автоматів;

- букмекерів;

- онлайн-покеру;

- В2В-послуг.

За його словами, паралельно підготували зміни до профільного законодавства, які дозволять посилити перевірку компаній на вході в ринок, — щодо репутації, добросовісності, структури власності та відсутності зв’язків із державою-агресором.

«Наша мета — сформувати прозорий і контрольований ринок, у якому цифрові інструменти забезпечують як зручність для бізнесу, так і довіру до держави», - сказав він.

