  В Украине

В Украине заработала услуга онлайн-лицензирования игорного бизнеса

10:39, 16 апреля 2026
В настоящее время цифровые лицензии доступны для казино и залов игровых автоматов, букмекеров, онлайн-покера и В2В-услуг.
Организаторы азартных игр смогут оформить лицензию в электронном кабинете на портале «Дія». Об этом сообщил исполняющий обязанности министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

«Вместе с командой PlayCity оцифровали процесс допуска бизнесов на рынок азартных игр. Теперь все взаимодействие организаторов азартных игр и государства происходит исключительно онлайн: подаете заявление через Дію, отслеживаете его статус в реальном времени и получаете решение. Никаких “личных контактов” с чиновниками — все прозрачно и зафиксировано в системе», — заявил он.

Уже сейчас цифровые лицензии доступны для:

казино и залов игровых автоматов;

букмекеров;

онлайн-покера;

В2В-услуг.

По его словам, параллельно подготовили изменения в профильное законодательство, которые позволят усилить проверку компаний на входе на рынок — относительно репутации, добросовестности, структуры собственности и отсутствия связей с государством-агрессором.

«Наша цель — сформировать прозрачный и контролируемый рынок, в котором цифровые инструменты обеспечивают как удобство для бизнеса, так и доверие к государству», — сказал он.

