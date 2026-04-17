Допомога по вагітності та пологах для ФОП — чи треба сплачувати податки з декретних

15:41, 17 квітня 2026
Чи обкладаються декретні ПДФО та військовим збором і чи входять ці виплати до доходу підприємця.
Пенсійний фонд надає допомогу по вагітності та пологах, однак питання її оподаткування для фізичних осіб-підприємців залишається актуальним.

Згідно із законом про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, право на виплати мають застраховані особи — як громадяни України, так і іноземці чи особи без громадянства, які проживають в Україні. Йдеться про випадки тимчасової втрати працездатності, до яких належить і вагітність та пологи.

Виплата призначається у період роботи або здійснення підприємницької діяльності, включно з випробувальним терміном чи навіть днем звільнення.

Як оподатковуються такі виплати

Податківці наголошують: допомога по вагітності та пологах має спеціальний податковий режим.

  • для ФОП ці кошти не вважаються доходом від підприємницької діяльності;
  • водночас вони розглядаються як дохід фізичної особи.

Однак ключове — інше.

Відповідно до норм Податкового кодексу, такі виплати:

  • не включаються до оподатковуваного доходу фізичної особи;
  • не підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб (ПДФО).

Що з військовим збором

Ставка військового збору становить 5%, але застосовується лише до оподатковуваних доходів.

Оскільки допомога по вагітності та пологах не входить до загального оподатковуваного доходу, вона звільняється і від військового збору.

Висновок

Допомога по вагітності та пологах, яку отримує ФОП від Пенсійного фонду:

  • не включається до підприємницького доходу;
  • не оподатковується ПДФО;
  • не обкладається військовим збором.

Таким чином, ці виплати фактично є повністю звільненими від податкового навантаження.

