Помощь по беременности и родам для ФЛП — нужно ли платить налоги с декретных
Пенсионный фонд предоставляет помощь по беременности и родам, однако вопрос ее налогообложения для физических лиц-предпринимателей остается актуальным.
Согласно закону об общеобязательном государственном социальном страховании, право на выплаты имеют застрахованные лица — как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине. Речь идет о случаях временной утраты трудоспособности, к которым относится и беременность и роды.
Выплата назначается в период работы или осуществления предпринимательской деятельности, включая испытательный срок или даже день увольнения.
Как облагаются такие выплаты
Налоговики подчеркивают: помощь по беременности и родам имеет специальный налоговый режим.
- для ФОП эти средства не считаются доходом от предпринимательской деятельности;
- вместе с тем они рассматриваются как доход физического лица.
Однако ключевое — другое.
В соответствии с нормами Налогового кодекса, такие выплаты:
- не включаются в налогооблагаемый доход физического лица;
- не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (ПДФО).
Что с военным сбором
Ставка военного сбора составляет 5%, но применяется только к налогооблагаемым доходам.
Поскольку помощь по беременности и родам не входит в общий налогооблагаемый доход, она освобождается и от военного сбора.
Вывод
Помощь по беременности и родам, которую получает ФОП от Пенсионного фонда:
- не включается в предпринимательский доход;
- не облагается ПДФО;
- не облагается военным сбором.
Таким образом, эти выплаты фактически являются полностью освобожденными от налоговой нагрузки.
