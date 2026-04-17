Помощь по беременности и родам для ФЛП — нужно ли платить налоги с декретных

Облагаются ли декретные НДФЛ и военным сбором и входят ли эти выплаты в доход предпринимателя.

Пенсионный фонд предоставляет помощь по беременности и родам, однако вопрос ее налогообложения для физических лиц-предпринимателей остается актуальным.

Согласно закону об общеобязательном государственном социальном страховании, право на выплаты имеют застрахованные лица — как граждане Украины, так и иностранцы или лица без гражданства, проживающие в Украине. Речь идет о случаях временной утраты трудоспособности, к которым относится и беременность и роды.

Выплата назначается в период работы или осуществления предпринимательской деятельности, включая испытательный срок или даже день увольнения.

Как облагаются такие выплаты

Налоговики подчеркивают: помощь по беременности и родам имеет специальный налоговый режим.

для ФОП эти средства не считаются доходом от предпринимательской деятельности;

вместе с тем они рассматриваются как доход физического лица.

Однако ключевое — другое.

В соответствии с нормами Налогового кодекса, такие выплаты:

не включаются в налогооблагаемый доход физического лица;

не подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц (ПДФО).

Что с военным сбором

Ставка военного сбора составляет 5%, но применяется только к налогооблагаемым доходам.

Поскольку помощь по беременности и родам не входит в общий налогооблагаемый доход, она освобождается и от военного сбора.

Вывод

Помощь по беременности и родам, которую получает ФОП от Пенсионного фонда:

не включается в предпринимательский доход;

не облагается ПДФО;

не облагается военным сбором.

Таким образом, эти выплаты фактически являются полностью освобожденными от налоговой нагрузки.

