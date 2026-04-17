  1. В Україні

Пільги на комунальні послуги для УБД – як оформити та які документи потрібні

08:10, 17 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Пенсійному фонді пояснили порядок подання заяв, перелік документів та умови отримання пільг для учасників бойових дій.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснило порядок оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян, які мають статус учасника бойових дій.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Після отримання відповідного посвідчення громадянин має звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, а також про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для внесення до Реєстру необхідно пред’явити паспорт громадянина України, документ, що підтверджує право на пільги, а також надати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт із відповідною відміткою для осіб, які відмовилися від нього з релігійних переконань.

Інформація про місце проживання визначається за даними, внесеними до паспорта як місце реєстрації. За потреби підтвердження фактичного місця проживання учасник бойових дій може надати довідку внутрішньо переміщеної особи, договір оренди, документи про оплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою або інші офіційні підтвердження. Якщо таких документів немає, складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Заяву можна подати особисто, поштою або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також документи приймають посадові особи органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій і центрів надання адміністративних послуг із подальшою передачею до Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів.

Якщо особа має право на пільги за кількома законами, до Реєстру вносять усю інформацію, однак пільговик обирає одну підставу для їх отримання. У разі змін даних, що потребують коригування, про це необхідно повідомити орган Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Якщо пільговик не може подати заяву самостійно, це можуть зробити його законні представники або повнолітні члени сім’ї, на яких поширюються пільги.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]