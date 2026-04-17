Пільги на комунальні послуги для УБД – як оформити та які документи потрібні

У Пенсійному фонді пояснили порядок подання заяв, перелік документів та умови отримання пільг для учасників бойових дій.

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області роз’яснило порядок оформлення пільг на оплату житлово-комунальних послуг для громадян, які мають статус учасника бойових дій.

Після отримання відповідного посвідчення громадянин має звернутися до органу Пенсійного фонду України та подати дві заяви: про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, а також про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Для внесення до Реєстру необхідно пред’явити паспорт громадянина України, документ, що підтверджує право на пільги, а також надати дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспорт із відповідною відміткою для осіб, які відмовилися від нього з релігійних переконань.

Інформація про місце проживання визначається за даними, внесеними до паспорта як місце реєстрації. За потреби підтвердження фактичного місця проживання учасник бойових дій може надати довідку внутрішньо переміщеної особи, договір оренди, документи про оплату житлово-комунальних послуг за іншою адресою або інші офіційні підтвердження. Якщо таких документів немає, складається акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства.

Заяву можна подати особисто, поштою або в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України. Також документи приймають посадові особи органів місцевого самоврядування, військових адміністрацій і центрів надання адміністративних послуг із подальшою передачею до Пенсійного фонду протягом трьох робочих днів.

Якщо особа має право на пільги за кількома законами, до Реєстру вносять усю інформацію, однак пільговик обирає одну підставу для їх отримання. У разі змін даних, що потребують коригування, про це необхідно повідомити орган Пенсійного фонду протягом 30 днів.

Якщо пільговик не може подати заяву самостійно, це можуть зробити його законні представники або повнолітні члени сім’ї, на яких поширюються пільги.

