Льготы на коммунальные услуги для участников боевых действий — как оформить и какие документы необходимы

В Пенсионном фонде разъяснили порядок подачи заявлений, перечень документов и условия получения льгот для участников боевых действий.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области разъяснило порядок оформления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для граждан, имеющих статус участника боевых действий.

После получения соответствующего удостоверения гражданин должен обратиться в орган Пенсионного фонда Украины и подать два заявления: о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, а также о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Для внесения в Реестр необходимо предъявить паспорт гражданина Украины, документ, подтверждающий право на льготы, а также предоставить данные о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика или паспорт с соответствующей отметкой для лиц, отказавшихся от него по религиозным убеждениям.

Информация о месте проживания определяется по данным, внесенным в паспорт как место регистрации. При необходимости подтверждения фактического места проживания участник боевых действий может предоставить справку о статусе внутренне перемещенного лица, договор аренды, документы об оплате жилищно-коммунальных услуг по другому адресу или другие официальные подтверждения. Если таких документов нет, составляется акт обследования материально-бытовых условий домохозяйства.

Заявление можно подать лично, по почте или в электронном виде через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Также документы принимают должностные лица органов местного самоуправления, военных администраций и центров предоставления административных услуг с последующей передачей в Пенсионный фонд в течение трех рабочих дней.

Если лицо имеет право на льготы по нескольким законам, в Реестр вносится вся информация, однако льготник выбирает одно основание для их получения. В случае изменений данных, требующих корректировки, об этом необходимо уведомить орган Пенсионного фонда в течение 30 дней.

Если льготник не может подать заявление самостоятельно, это могут сделать его законные представители или совершеннолетние члены семьи, на которых распространяются льготы.

