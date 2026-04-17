Як стягують аліменти у 2026 році — правила, суми і відповідальність

Мінімальні виплати, порядок контролю та санкції для боржників — що потрібно знати платникам і отримувачам аліментів.

В Україні батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття, а у разі продовження навчання — до 23 років за умови потреби в матеріальній допомозі. Такі норми передбачає Сімейний кодекс, а контроль за виконанням рішень покладається на виконавчу службу.

Як призначають і виплачують аліменти

Аліменти призначаються від дня подання позову та сплачуються щомісяця. Вони є власністю дитини, а батьки лише розпоряджаються коштами в її інтересах.

Примусове виконання рішення розпочинається після звернення стягувача до виконавчої служби із заявою та виконавчим документом — судовим наказом, виконавчим листом або нотаріальним написом. Закон дозволяє стягувати аліменти за попередній період — до 10 років.

У Мін’юсті нагадують: мінімальний розмір виплат має становити не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Якщо сума визначена фіксовано, вона підлягає щорічній індексації.

Як контролюють виплати

Державний або приватний виконавець щомісяця здійснює розрахунок заборгованості через автоматизовану систему виконавчого провадження. Дані формуються на підставі інформації про доходи, квитанцій та інших документів.

Для осіб без офіційного доходу, підприємців на спрощеній системі або тих, хто працює за кордоном, сума аліментів розраховується із середньої заробітної плати по місцевості.

У разі незгоди зі сумою боргу спір вирішується в суді, а дії виконавця можна оскаржити протягом 10 робочих днів.

Які санкції застосовують до боржників

Якщо заборгованість перевищує три місяці:

дані боржника вносять до Єдиного реєстру боржників;

стягнення звертають на доходи та майно;

можливе звернення до правоохоронних органів.

За подальшого накопичення боргу застосовуються обмеження:

заборона виїзду за кордон;

обмеження у праві керування транспортом;

заборона користування зброєю та полювання.

Якщо борг перевищує:

1 рік — штраф 20%;

2 роки — 30%;

3 роки — 50% від суми заборгованості.

Також можливе притягнення до адміністративної відповідальності.

Що важливо знати платникам

У разі самостійної сплати аліментів у квитанціях обов’язково потрібно вказувати призначення платежу — «аліменти за рішенням суду» або «утримання дитини». Інакше платіж можуть не зарахувати.

Документи про оплату слід подавати виконавцю вже наступного робочого дня.

Права дитини

Аліменти є власністю дитини і мають використовуватися виключно в її інтересах. Неповнолітні також мають право брати участь у розпорядженні цими коштами.

