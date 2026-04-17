  1. В Украине

Как взыскивают алименты в 2026 году — правила, суммы и ответственность

08:48, 17 апреля 2026
Минимальные выплаты, порядок контроля и санкции для должников — что нужно знать плательщикам и получателям алиментов.
В Украине родители обязаны содержать ребенка до достижения им совершеннолетия, а в случае продолжения обучения — до 23 лет при условии необходимости в материальной помощи. Такие нормы предусматривает Семейный кодекс, а контроль за исполнением решений возлагается на исполнительную службу.

Как назначаются и выплачиваются алименты

Алименты назначаются со дня подачи иска и выплачиваются ежемесячно. Они являются собственностью ребенка, а родители лишь распоряжаются средствами в его интересах.

Принудительное исполнение решения начинается после обращения взыскателя в исполнительную службу с заявлением и исполнительным документом — судебным приказом, исполнительным листом или нотариальной надписью. Закон позволяет взыскивать алименты за предыдущий период — до 10 лет.

В Минюсте напоминают: минимальный размер выплат должен составлять не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Если сумма определена фиксировано, она подлежит ежегодной индексации.

Как контролируют выплаты

Государственный или частный исполнитель ежемесячно осуществляет расчет задолженности через автоматизированную систему исполнительного производства. Данные формируются на основании информации о доходах, квитанций и других документов.

Для лиц без официального дохода, предпринимателей на упрощенной системе или тех, кто работает за границей, сумма алиментов рассчитывается из средней заработной платы по местности.

В случае несогласия с суммой долга спор решается в суде, а действия исполнителя можно обжаловать в течение 10 рабочих дней.

Какие санкции применяются к должникам

Если задолженность превышает три месяца:

  • данные должника вносят в Единый реестр должников;
  • взыскание обращают на доходы и имущество;
  • возможно обращение в правоохранительные органы.

При дальнейшем накоплении долга применяются ограничения:

  • запрет выезда за границу;
  • ограничение в праве управления транспортными средствами;
  • запрет пользования оружием и охоты.

Если долг превышает:

  • 1 год — штраф 20%;
  • 2 года — 30%;
  • 3 года — 50% от суммы задолженности.

Также возможно привлечение к административной ответственности.

Что важно знать плательщикам

В случае самостоятельной уплаты алиментов в квитанциях обязательно нужно указывать назначение платежа — «алименты по решению суда» или «содержание ребенка». Иначе платеж могут не засчитать.

Документы об оплате следует подавать исполнителю уже на следующий рабочий день.

Права ребенка

Алименты являются собственностью ребенка и должны использоваться исключительно в его интересах. Несовершеннолетние также имеют право участвовать в распоряжении этими средствами.

