Верховний Суд вперше звернувся до ЄСПЛ із двома запитами про надання консультативних висновків

Верховний Суд вперше в історії звернувся до Європейського суду з прав людини із запитами про надання консультативних висновків, відкривши новий формат прямого юридичного діалогу між судами.

Про це повідомив Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко під час міжнародної конференції «Національні суди та ЄСПЛ: роль кожного, взаємодія, діалог».

За його словами, практика Європейського суду з прав людини стала для України не лише орієнтиром у формуванні сучасної європейської моделі правосуддя, а й потужним каталізатором системних змін. Її вплив давно вийшов за межі окремих рішень – сьогодні він формує саму архітектуру правосуддя.

Голова ВС наголосив, що візит Голови ЄСПЛ Маттіаса Гійомара та його участь у цьому заході є підтвердженням глибокої взаємодії між національною та європейською судовими системами, а також незмінної підтримки України.

«Сьогодні українська судова система є невід’ємною частиною європейського правового простору – простору спільних цінностей та стандартів. Ми не лише застосовуємо практику ЄСПЛ – ми інтегруємо її у спосіб мислення та щоденну роботу. Майбутнє європейського правового простору твориться через діалог судів, взаємну довіру та спільну відповідальність за захист прав людини. І для нас є великою цінністю, що українська судова система і ЄСПЛ йдуть цим шляхом разом», — зазначив Станіслав Кравченко.

Голова ВС також висловив вдячність Раді Європи за експертну підтримку, зокрема в питанні правозастосування в умовах воєнного стану, її провідну роль у створенні Реєстру збитків, завданих агресією рф проти України, та Спеціального трибуналу щодо злочину агресії.

Формування міжнародного компенсаційного механізму та притягнення винних до відповідальності, на переконання Станіслава Кравченка, є необхідним елементом забезпечення справедливості, і у цьому процесі надзвичайно важливою є взаємодія національної судової системи та ЄСПЛ: його практика стане частиною колективної відповіді Європи на безпрецедентні порушення прав людини та міжнародного права.

У цьому контексті Голова ВС зауважив, що, без перебільшення, історичним є рішення у справі «Україна та Нідерланди проти Росії», адже воно виходить за межі суто юридичного акта і є потужним моральним та політичним сигналом Європи державі-агресору, підтвердженням морального авторитету ЄСПЛ та його ролі в захисті принципів миру, гідності та верховенства права.

Разом із тим, за словами Станіслава Кравченка, попри триваючу збройну агресію, Україна не відмовилась від власних євроінтеграційних прагнень і послідовно продовжує втілення необхідних для цього реформ. Гармонізація підходів, узгодженість судової практики та інтеграція стандартів Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод – це реальність, у якій працює кожен український суддя, і в цій реальності ключовим є не лише застосування норм, а взаємне розуміння правових підходів, що формуються як на національному рівні, так і на рівні Європейського суду з прав людини.

І сьогодні очевидно: якість правосуддя неможлива без єдності правозастосування, а єдність – без знання. Саме тому Верховний Суд приділяє особливу увагу освітній діяльності. У межах співпраці з міжнародними партнерами, зокрема Радою Європи, ВС створив систему постійного професійного розвитку, яка охоплює регулярне проведення загальнонаціональних круглих столів, спеціалізованих навчальних програм і міжнародних конференцій. Особливу цінність має безпосередня участь суддів ЄСПЛ у цих заходах – це дає можливість розвивати живий діалог, який формує довіру і спільне розуміння права.

Крім того, як зауважив Голова ВС, Верховний Суд системно працює над тим, щоб практика ЄСПЛ була доступною та зрозумілою для української правничої спільноти: перекладає рішення та готує огляди практики ЄСПЛ, оприлюднює аналітичні матеріали й регулярно розвиває цифрові інструменти, які дають змогу швидко та у зручний спосіб знаходити релевантну практику ЄСПЛ з конкретних питань.

Так, у лютому 2025 року у результаті співпраці з ЄСПЛ було запущено українськомовну версію Платформи обміну знаннями ЄСПЛ. Це не просто технічний проєкт – це новий формат інституційної взаємодії, який забезпечує системний доступ українських суддів і правників до практики Суду, аналітичних матеріалів та узагальнених підходів до застосування Конвенції.

Ще одним важливим етапом у поглибленні взаємодії між ВС та ЄСПЛ стало застосування Протоколу № 16 до Конвенції. Вперше в історії України Верховний Суд звернувся до ЄСПЛ із двома запитами про надання консультативних висновків, відкривши новий формат прямого юридичного діалогу між судами.

