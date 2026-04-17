Верховный Суд впервые обратился в ЕСПЧ с двумя запросами о предоставлении консультативных выводов

Верховный Суд впервые в истории обратился в Европейский суд по правам человека с запросами о предоставлении консультативных заключений, открыв новый формат прямого юридического диалога между судами.

Об этом сообщил Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время международной конференции «Национальные суды и ЕСПЧ: роль каждого, взаимодействие, диалог».

По его словам, практика Европейского суда по правам человека стала для Украины не только ориентиром в формировании современной европейской модели правосудия, но и мощным катализатором системных изменений. Ее влияние давно вышло за пределы отдельных решений – сегодня оно формирует саму архитектуру правосудия.

Председатель ВС подчеркнул, что визит Председателя ЕСПЧ Маттиаса Гийомара и его участие в этом мероприятии является подтверждением глубокой взаимосвязи между национальной и европейской судебными системами, а также неизменной поддержки Украины.

«Сегодня украинская судебная система является неотъемлемой частью европейского правового пространства – пространства общих ценностей и стандартов. Мы не только применяем практику ЕСПЧ – мы интегрируем ее в способ мышления и повседневную работу. Будущее европейского правового пространства создается через диалог судов, взаимное доверие и общую ответственность за защиту прав человека. И для нас является большой ценностью то, что украинская судебная система и ЕСПЧ идут этим путем вместе», — отметил Станислав Кравченко.

Председатель ВС также выразил благодарность Совету Европы за экспертную поддержку, в частности в вопросах правоприменения в условиях военного положения, ее ведущую роль в создании Реестра ущерба, причиненного агрессией рф против Украины, и Специального трибунала по преступлению агрессии.

Формирование международного компенсационного механизма и привлечение виновных к ответственности, по убеждению Станислава Кравченко, является необходимым элементом обеспечения справедливости, и в этом процессе чрезвычайно важным является взаимодействие национальной судебной системы и ЕСПЧ: его практика станет частью коллективного ответа Европы на беспрецедентные нарушения прав человека и международного права.

В этом контексте Председатель ВС отметил, что, без преувеличения, историческим является решение по делу «Украина и Нидерланды против России», поскольку оно выходит за рамки сугубо юридического акта и является мощным моральным и политическим сигналом Европы государству-агрессору, подтверждением морального авторитета ЕСПЧ и его роли в защите принципов мира, достоинства и верховенства права.

В то же время, по словам Станислава Кравченко, несмотря на продолжающуюся вооруженную агрессию, Украина не отказалась от своих евроинтеграционных стремлений и последовательно продолжает реализацию необходимых для этого реформ. Гармонизация подходов, согласованность судебной практики и интеграция стандартов Конвенции о защите прав человека и основных свобод – это реальность, в которой работает каждый украинский судья, и в этой реальности ключевым является не только применение норм, но и взаимное понимание правовых подходов, формирующихся как на национальном уровне, так и на уровне Европейского суда по правам человека.

И сегодня очевидно: качество правосудия невозможно без единства правоприменения, а единство – без знаний. Именно поэтому Верховный Суд уделяет особое внимание образовательной деятельности. В рамках сотрудничества с международными партнерами, в частности Советом Европы, ВС создал систему постоянного профессионального развития, которая охватывает регулярное проведение общенациональных круглых столов, специализированных учебных программ и международных конференций. Особую ценность имеет непосредственное участие судей ЕСПЧ в этих мероприятиях – это дает возможность развивать живой диалог, который формирует доверие и общее понимание права.

Кроме того, как отметил Председатель ВС, Верховный Суд системно работает над тем, чтобы практика ЕСПЧ была доступной и понятной для украинского юридического сообщества: переводит решения и готовит обзоры практики ЕСПЧ, публикует аналитические материалы и регулярно развивает цифровые инструменты, которые позволяют быстро и удобно находить релевантную практику ЕСПЧ по конкретным вопросам.

Так, в феврале 2025 года в результате сотрудничества с ЕСПЧ была запущена украиноязычная версия Платформы обмена знаниями ЕСПЧ. Это не просто технический проект – это новый формат институционального взаимодействия, который обеспечивает системный доступ украинских судей и юристов к практике Суда, аналитическим материалам и обобщенным подходам к применению Конвенции.

Еще одним важным этапом в углублении взаимодействия между ВС и ЕСПЧ стало применение Протокола № 16 к Конвенции. Впервые в истории Украины Верховный Суд обратился в ЕСПЧ с двумя запросами о предоставлении консультативных заключений, открыв новый формат прямого юридического диалога между судами.

