  1. В Україні

Чернігівська ТЕЦ зупинила роботу після масованого удару РФ: у місті немає гарячої води

12:28, 17 квітня 2026
Фото: hab.media
Чернігівська ТЕЦ призупинила роботу внаслідок масованої російської атаки в ніч на 17 квітня. Про це повідомила Чернігівська міська рада.

 «Об’єкти критичної інфраструктури знову зазнали цілеспрямованого ураження, що вплинуло на стабільність їх функціонування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на 17 квітня подачу гарячої води для споживачів КП «Теплокомуненерго» тимчасово призупинено.

У міськраді додали, що працівники підприємства продовжують роботу для забезпечення життєво необхідних послуг у домівках мешканців.

Наразі об’єкті працюють аварійні служби, технічні спеціалісти та керівництво підприємства.

Точні терміни відновлення наразі встановлюються, оскільки масштаб пошкоджень потребує детальної технічної оцінки.

Чернігів

