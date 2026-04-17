Черниговская ТЭЦ остановила работу после массированного удара РФ: в городе нет горячей воды

Фото: hab.media

Черниговская ТЭЦ приостановила работу вследствие массированной российской атаки в ночь на 17 апреля. Об этом сообщил Черниговский городской совет.

«Объекты критической инфраструктуры снова подверглись целенаправленному поражению, что повлияло на стабильность их функционирования», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 17 апреля подача горячей воды для потребителей КП «Теплокоммунэнерго» временно приостановлена.

В горсовете добавили, что работники предприятия продолжают работу для обеспечения жизненно необходимых услуг в домах жителей.

В настоящее время на объекте работают аварийные службы, технические специалисты и руководство предприятия.

Точные сроки восстановления пока устанавливаются, поскольку масштаб повреждений требует детальной технической оценки.

