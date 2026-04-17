  1. В Україні

Як замовити повторні свідоцтва про народження, шлюб чи розлучення через Дію – пояснення Мін’юсту

21:27, 17 квітня 2026
Послуга дозволяє отримати документи без відвідування установи — достатньо подати заяву онлайн і обрати доставку.
Як замовити повторні свідоцтва про народження, шлюб чи розлучення через Дію – пояснення Мін’юсту
В Україні повторні свідоцтва актів цивільного стану можна замовити онлайн через портал «Дія» без відвідування відповідних установ. Про це повідомило Управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції.

Зазначається, що на офіційному порталі «Дія» доступна послуга замовлення повторних документів ДРАЦС. Користувачі можуть оформити заявку онлайн за кілька хвилин.

Через сервіс можна отримати свідоцтво про народження, шлюб або розірвання шлюбу, зміну імені, смерть, а також витяги з Державного реєстру.

Для оформлення необхідно зайти в застосунок або на портал «Дія», обрати послугу «Повторна видача свідоцтва», заповнити заяву, визначити спосіб доставки — поштою або кур’єром — та підписати документ кваліфікованим електронним підписом.

Після цього заявнику залишається очікувати доставку документа.

