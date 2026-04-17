Как заказать дубликаты свидетельств о рождении, браке или разводе через «Дию» — разъяснение Минюста

Услуга позволяет получить документы без посещения учреждения — достаточно подать заявление онлайн и выбрать способ доставки.

В Украине повторные свидетельства актов гражданского состояния можно заказать онлайн через портал «Дія» без посещения соответствующих учреждений. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Отмечается, что на официальном портале «Дія» доступна услуга заказа повторных документов ДРАЦС. Пользователи могут оформить заявку онлайн за несколько минут.

Через сервис можно получить свидетельство о рождении, браке или расторжении брака, смене имени, смерти, а также выписки из Государственного реестра.

Для оформления необходимо зайти в приложение или на портал «Дія», выбрать услугу «Повторная выдача свидетельства», заполнить заявление, определить способ доставки — почтой или курьером — и подписать документ квалифицированной электронной подписью.

После этого заявителю остается дождаться доставки документа.

