  1. В Украине

Как заказать дубликаты свидетельств о рождении, браке или разводе через «Дию» — разъяснение Минюста

21:27, 17 апреля 2026
Услуга позволяет получить документы без посещения учреждения — достаточно подать заявление онлайн и выбрать способ доставки.
В Украине повторные свидетельства актов гражданского состояния можно заказать онлайн через портал «Дія» без посещения соответствующих учреждений. Об этом сообщило Управление государственной регистрации Центрального межрегионального управления Министерства юстиции.

Отмечается, что на официальном портале «Дія» доступна услуга заказа повторных документов ДРАЦС. Пользователи могут оформить заявку онлайн за несколько минут.

Через сервис можно получить свидетельство о рождении, браке или расторжении брака, смене имени, смерти, а также выписки из Государственного реестра.

Для оформления необходимо зайти в приложение или на портал «Дія», выбрать услугу «Повторная выдача свидетельства», заполнить заявление, определить способ доставки — почтой или курьером — и подписать документ квалифицированной электронной подписью.

После этого заявителю остается дождаться доставки документа.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый



Блоги

Публикации

Бот или пользователь: ВАКС разоблачил схему сотрудника СБУ через технические параметры Telegram

Высший антикоррупционный суд доказал: цифровые следы в Telegram невозможно скрыть за маской бота.

Операции с криптовалютой как фактор риска: суд разрешил банку расторгнуть отношения с клиентом

Апелляционный суд признал правомерным ограничение банком доступа к счетам клиента, который осуществлял операции с криптовалютой.

НДС для ФОП и требования МВФ: удастся ли Правительству отсрочить налоговую реформу

Правительство убедило МВФ, что стабильность рынка важнее графика реформ.

Что решают суды в спорах о мобилизации ТЦК забронированных работников критически важных предприятий — обзор судебной практики

Суды по-разному подходят к спорам о бронированииї: решающим становится не статус предприятия, а момент оформления отсрочки и внесения данных в реестры.

В Гражданский кодекс включат корпоративный договор: какие новации вносит законопроект

Предложенные изменения в ГК выводят инструмент корпоративных соглашений за пределы ООО и АО и делают его доступным для всех частных юридических лиц.

