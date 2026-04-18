Стрілянина в Києві: нападник забарикадувався у супермаркеті, всередині лунають постріли

У Голосіївському районі Києва під час стрілянини поранено дитину.

У Голосіївському районі Києва триває спецоперація із затримання чоловіка, який відкрив стрілянину по людях просто на вулиці.

За попередніми даними, зловмисник забарикадувався у приміщенні супермаркету. У місцевих пабліках повідомляють, що він може утримувати заручників, однак офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

У поліції підтверджують щонайменше одну загиблу людину, проте кількість жертв може зрости. Відомо також про поранених.

Міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що серед поранених є дитина — її госпіталізують. Дорослим надають медичну допомогу на місці. На місці події, де сталася стрілянина, виникла пожежа.

За попередньою інформацією, постріли лунають і всередині супермаркету, де перебуває нападник.

На місці працюють правоохоронці та бійці спецпідрозділу КОРД.

