Стрельба в Киеве: нападающий забаррикадировался в супермаркете, внутри раздаются выстрелы

В Голосеевском районе Киева во время стрельбы ранен ребенок.

В Голосеевском районе Киева продолжается спецоперация по задержанию мужчины, открывшего стрельбу по людям прямо на улице.

По предварительным данным, злоумышленник забаррикадировался в помещении супермаркета. В местных пабликах сообщают, что он может содержать заложников, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

В полиции подтверждают по меньшей мере одного погибшего человека, однако количество жертв может возрасти. Известно также о раненых.

Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что среди раненых есть ребенок — его госпитализируют. Взрослым оказывают медицинскую помощь на месте.

На месте происшествия, где произошла стрельба, возник пожар.

По предварительной информации, выстрелы раздаются и внутри супермаркета, где находится нападающий.

На месте работают правоохранители и бойцы спецподразделения КОРД.

