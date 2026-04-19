  В Україні

Стрілянина в школі на Закарпатті – 15-річного підлітка взяли під варту без права застави

08:48, 19 квітня 2026
15-річному підлітку інкримінують замах на вбивство кількох осіб, суд обрав запобіжний захід на 60 діб.
Фото: Закарпатська обласна прокуратура
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без можливості внесення застави для підозрюваного у стрілянині в школі. Про це повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі.

За даними слідства, дії 15-річного підлітка кваліфіковано як закінчений замах на умисне протиправне заподіяння смерті двох або більше осіб — кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що впродовж лютого–березня цього року юнак замовив через інтернет шумовий пістолет, свинцеві кульки та холості патрони. Надалі він вніс конструктивні зміни до зброї та боєприпасів, зробивши їх придатними для вбивства.

Нагадаємо, 16 квітня близько 9:30 підозрюваний приніс переобладнану зброю до школи та здійснив кілька пострілів у напрямку однокласників. Унаслідок цього одна з куль влучила в плече учня.

Після інциденту підліток втік зі школи, однак його оперативно затримали правоохоронці, а зброю вилучили.

За словами самого затриманого, невідомі особи погрожували завдати шкоди його близьким у разі відмови виконувати їхні вимоги. Правоохоронці перевіряють ці обставини та встановлюють осіб, причетних до можливого тиску.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють мотиви дій підозрюваного та перевіряють усі обставини події.

діти Закарпаття школа

