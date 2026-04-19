Стрельба в школе в Закарпатье – 15-летнего подростка взяли под стражу без права освобождения под залог

15-летнему подростку инкриминируют покушение на убийство нескольких человек, суд избрал меру пресечения сроком на 60 суток.

Фото: Закарпатская областная прокуратура

Следственный судья Ужгородского горрайонного суда избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без возможности внесения залога для подозреваемого в стрельбе в школе. Об этом сообщили в Закарпатской областной прокуратуре.

По данным следствия, действия 15-летнего подростка квалифицированы как законченное покушение на умышленное противоправное причинение смерти двум или более лицам — уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Следствие установило, что в течение февраля–марта этого года юноша заказал через интернет шумовой пистолет, свинцовые шарики и холостые патроны. Впоследствии он внес конструктивные изменения в оружие и боеприпасы, сделав их пригодными для убийства.

Напомним, 16 апреля около 9:30 подозреваемый принес переоборудованное оружие в школу и произвел несколько выстрелов в направлении одноклассников. В результате одна из пуль попала в плечо ученика.

После инцидента подросток сбежал из школы, однако его оперативно задержали правоохранители, а оружие изъяли.

По словам самого задержанного, неизвестные лица угрожали причинить вред его близким в случае отказа выполнять их требования. Правоохранители проверяют эти обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к возможному давлению.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают мотивы действий подозреваемого и проверяют все обстоятельства происшествия.

