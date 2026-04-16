На Закарпатье подросток устроил стрельбу в школе из-за угроз в онлайн-игре

Подростка могли шантажировать — инцидент в школе на Закарпатье расследуют как террористический акт.

В городе Чоп Закарпатской области правоохранители расследуют стрельбу в учебном заведении по статье о террористическом акте. Инцидент произошел утром 16 апреля: 15-летний ученик произвел несколько выстрелов из пистолета и ранил одноклассника.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь, угрозы его жизни и здоровью нет. Нападавшего задержали патрульные полицейские за считанные минуты после побега с места происшествия.

Следователи задержали несовершеннолетнего в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По предварительным данным, подросток действовал под влиянием неустановленных лиц, с которыми контактировал через мессенджер после знакомства в онлайн-игре.

По словам самого задержанного, неизвестные лица угрожали причинить вред его близким в случае отказа выполнять их требования. Правоохранители проверяют эти обстоятельства и устанавливают лиц, причастных к возможному давлению.

Также установлено, что использованный пистолет был шумовым, переделанным под огнестрельное оружие.

В полиции указывают: событие квалифицировано по части первой статьи 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт.

