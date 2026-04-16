На Закарпатті учень 9 класу під час уроку вистрелив з пістолета в однокласника

У одному з навчальних закладів Ужгородського району стався інцидент із застосуванням зброї — учень 9-го класу під час уроку здійснив постріли та поранив однокласника. Про це повідомили в Нацполіції.

За даними правоохоронців, близько 09:30 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що школяр погрожував учасникам освітнього процесу. У поліції вказали, що неповнолітній раптово під час уроку дістав пістолет та здійснив два постріли – одним поранив свого однокласника.

Після інциденту неповнолітній втік, однак його оперативно затримали патрульні поліцейські.

На місці події працюють правоохоронці. Потерпілого оглянули медики — за попередньою інформацією, його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Поліцейські вилучили зброю, яка, ймовірно, є травматичною. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події, зокрема, як пістолет опинився у неповнолітнього. Вирішується питання правової кваліфікації.

