В Закарпатье ученик 9 класса во время урока выстрелил из пистолета в одноклассника
В одном из учебных заведений Ужгородского района произошел инцидент с применением оружия — ученик 9-го класса во время урока произвел выстрелы и ранил одноклассника. Об этом сообщили в Нацполиции.
По данным правоохранителей, около 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что школьник угрожал участникам образовательного процесса. В полиции указали, что несовершеннолетний внезапно во время урока достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника.
После инцидента несовершеннолетний скрылся, однако его оперативно задержали патрульные полицейские.
На месте происшествия работают правоохранители. Потерпевшего осмотрели медики — по предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Полицейские изъяли оружие, которое, вероятно, является травматическим. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как пистолет оказался у несовершеннолетнего. Решается вопрос правовой квалификации.
