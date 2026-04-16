В Закарпатье ученик 9 класса во время урока выстрелил из пистолета в одноклассника

По данным правоохранителей, подросток внезапно во время урока достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника.

В одном из учебных заведений Ужгородского района произошел инцидент с применением оружия — ученик 9-го класса во время урока произвел выстрелы и ранил одноклассника. Об этом сообщили в Нацполиции.

По данным правоохранителей, около 09:30 на спецлинию 102 поступило сообщение о том, что школьник угрожал участникам образовательного процесса. В полиции указали, что несовершеннолетний внезапно во время урока достал пистолет и произвел два выстрела — одним ранил своего одноклассника.

После инцидента несовершеннолетний скрылся, однако его оперативно задержали патрульные полицейские.

На месте происшествия работают правоохранители. Потерпевшего осмотрели медики — по предварительной информации, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Полицейские изъяли оружие, которое, вероятно, является травматическим. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, в частности, как пистолет оказался у несовершеннолетнего. Решается вопрос правовой квалификации.

