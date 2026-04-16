На Закарпатті підліток влаштував стрілянину в школі через погрози у онлайн-грі

Підлітка могли шантажувати — інцидент у школі на Закарпатті розслідують як теракт.

У місті Чоп Закарпатської області правоохоронці розслідують стрілянину в навчальному закладі за статтею про терористичний акт. Інцидент стався вранці 16 квітня: 15-річний учень здійснив кілька пострілів із пістолета та поранив однокласника.

Потерпілому надали медичну допомогу, загрози його життю та здоров’ю немає. Нападника затримали патрульні поліцейські за лічені хвилини після втечі з місця події.

Слідчі затримали неповнолітнього в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За попередніми даними, підліток діяв під впливом невстановлених осіб, із якими контактував через месенджер після знайомства в онлайн-грі.

За словами самого затриманого, невідомі особи погрожували завдати шкоди його близьким у разі відмови виконувати їхні вимоги. Правоохоронці перевіряють ці обставини та встановлюють осіб, причетних до можливого тиску.

Також встановлено, що використаний пістолет був шумовим, переробленим під вогнепальну зброю.

У поліції вказують: подію кваліфіковано за частиною першою статті 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт.

