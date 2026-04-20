  В Україні

Які державні гарантії передбачені для Героїв України

09:06, 20 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Героям України передбачені широкі державні гарантії.
Фото: facebook.com/khoblvk
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Харківський обласний ТЦК нагадав, що звання Герой України є вищим ступенем відзнаки в державі. Присвоюється Президентом України за здійснення визначного геройського вчинку. Його ім’я вписується в історію України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Звання Герой України може бути присвоєно, як виняток, посмертно іноземцю, нагородженому орденом Героїв Небесної Сотні, за здійснення визначного геройського вчинку, пов’язаного з відстоюванням конституційних засад демократії, прав і свобод людини під час Революції Гідності (листопад 2013 року - лютий 2014 року).

- Грошові виплати:

▪ Героям України, яким вручено золоту зірку, одноразова виплата - у розмірі 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (у 2026 році це – 166 400 грн);

▪ Героям України, яким вручено золоту зірку за участь у бойових діях, щомісячна виплата - у розмірі трьох мінімальних зарплат;

▪ для родин загиблих таких Героїв України щомісячна виплата  – у розмірі однієї мінімальної зарплати.

- Житлові гарантії:

▪ першочергове забезпечення житлом. У серпні 2024 року Президент Володимир Зеленський підписав Указ про надання житла громадянам, які отримали звання "Герой України" за героїчний вчинок під час російсько-української війни. У разі смерті Героя України отримати житло можуть члени його родини. Для тих, хто отримав орден Держави, така винагорода законом не передбачена;

▪ безоплатний капітальний ремонт квартири чи будинка;

▪ звільнення від плати за оформлення документів при приватизації житла.

- Комунальні та побутові пільги:

▪ звільнення від квартирної плати, від оплати комунальних послуг, від оплати скрапленого балонного газу для побутових потреб, від плати за користування домашнім телефоном, позавідомчою охоронною сигналізацією житла.

- Медичні гарантії:

▪ безкоштовне лікування, ліки та санаторно-курортне оздоровлення;

▪ виготовлення зубних протезів (крім із дорогоцінних металів).

- Транспортні пільги:

▪ компенсація за пальне (50 літрів на місяць);

▪ першочергове безоплатне забезпечення автомобілем осіб з інвалідністю (за наявності медичних показань) на термін до десяти років. Після завершення цього терміну авто можна замінити на нове.

- Соціальні гарантії:

▪ переважне право на роботу під час скорочення;

▪ працевлаштування у разі ліквідації підприємства;

▪ додаткова відпустка до трьох тижнів;

▪ безкоштовне навчання за місцем роботи в державних навчальних закладах, приватних навчальних закладах і на курсах.

«Хоч перелік державних гарантій для Героїв України доволі широкий, деякі законодавчі норми застаріли. Наразі Уряд працює над вдосконаленням законодавчих норм», - додали у ТЦК.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ТЦК

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]