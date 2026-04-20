Какие государственные гарантии предусмотрены для Героев Украины
Харьковский областной ТЦК напомнил, что звание Герой Украины является высшей степенью отличия в государстве. Присваивается Президентом Украины за совершение выдающегося героического поступка. Его имя вписывается в историю Украины.
Звание Герой Украины может быть присвоено, как исключение, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных основ демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года).
Героям Украины предусмотрены широкие государственные гарантии.
Денежные выплаты:
▪ Героям Украины, которым вручена золотая звезда, единовременная выплата — в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2026 году это — 166 400 грн);
▪ Героям Украины, которым вручена золотая звезда за участие в боевых действиях, ежемесячная выплата — в размере трех минимальных зарплат;
▪ для семей погибших таких Героев Украины ежемесячная выплата — в размере одной минимальной зарплаты.
Жилищные гарантии:
▪ первоочередное обеспечение жильем. В августе 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ о предоставлении жилья гражданам, получившим звание «Герой Украины» за героический поступок во время российско-украинской войны. В случае смерти Героя Украины получить жилье могут члены его семьи. Для тех, кто получил орден Государства, такая награда законом не предусмотрена;
▪ бесплатный капитальный ремонт квартиры или дома;
▪ освобождение от оплаты за оформление документов при приватизации жилья.
Коммунальные и бытовые льготы:
▪ освобождение от квартирной платы, от оплаты коммунальных услуг, от оплаты сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, от платы за пользование домашним телефоном, вневедомственной охранной сигнализацией жилья.
Медицинские гарантии:
▪ бесплатное лечение, лекарства и санаторно-курортное оздоровление;
▪ изготовление зубных протезов (кроме из драгоценных металлов).
Транспортные льготы:
▪ компенсация за топливо (50 литров в месяц);
▪ первоочередное бесплатное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью (при наличии медицинских показаний) на срок до десяти лет. После завершения этого срока автомобиль можно заменить на новый.
Социальные гарантии:
▪ преимущественное право на работу при сокращении;
▪ трудоустройство в случае ликвидации предприятия;
▪ дополнительный отпуск до трех недель;
▪ бесплатное обучение по месту работы в государственных учебных заведениях, частных учебных заведениях и на курсах.
«Хотя перечень государственных гарантий для Героев Украины достаточно широкий, некоторые законодательные нормы устарели. В настоящее время Правительство работает над совершенствованием законодательных норм», — добавили в ТЦК.
