Какие государственные гарантии предусмотрены для Героев Украины

Героям Украины предусмотрены широкие государственные гарантии.

Харьковский областной ТЦК напомнил, что звание Герой Украины является высшей степенью отличия в государстве. Присваивается Президентом Украины за совершение выдающегося героического поступка. Его имя вписывается в историю Украины.

Звание Герой Украины может быть присвоено, как исключение, посмертно иностранцу, награжденному орденом Героев Небесной Сотни, за совершение выдающегося героического поступка, связанного с отстаиванием конституционных основ демократии, прав и свобод человека во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года — февраль 2014 года).

Денежные выплаты:

▪ Героям Украины, которым вручена золотая звезда, единовременная выплата — в размере 50 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (в 2026 году это — 166 400 грн);

▪ Героям Украины, которым вручена золотая звезда за участие в боевых действиях, ежемесячная выплата — в размере трех минимальных зарплат;

▪ для семей погибших таких Героев Украины ежемесячная выплата — в размере одной минимальной зарплаты.

Жилищные гарантии:

▪ первоочередное обеспечение жильем. В августе 2024 года Президент Владимир Зеленский подписал Указ о предоставлении жилья гражданам, получившим звание «Герой Украины» за героический поступок во время российско-украинской войны. В случае смерти Героя Украины получить жилье могут члены его семьи. Для тех, кто получил орден Государства, такая награда законом не предусмотрена;

▪ бесплатный капитальный ремонт квартиры или дома;

▪ освобождение от оплаты за оформление документов при приватизации жилья.

Коммунальные и бытовые льготы:

▪ освобождение от квартирной платы, от оплаты коммунальных услуг, от оплаты сжиженного баллонного газа для бытовых нужд, от платы за пользование домашним телефоном, вневедомственной охранной сигнализацией жилья.

Медицинские гарантии:

▪ бесплатное лечение, лекарства и санаторно-курортное оздоровление;

▪ изготовление зубных протезов (кроме из драгоценных металлов).

Транспортные льготы:

▪ компенсация за топливо (50 литров в месяц);

▪ первоочередное бесплатное обеспечение автомобилем лиц с инвалидностью (при наличии медицинских показаний) на срок до десяти лет. После завершения этого срока автомобиль можно заменить на новый.

Социальные гарантии:

▪ преимущественное право на работу при сокращении;

▪ трудоустройство в случае ликвидации предприятия;

▪ дополнительный отпуск до трех недель;

▪ бесплатное обучение по месту работы в государственных учебных заведениях, частных учебных заведениях и на курсах.

«Хотя перечень государственных гарантий для Героев Украины достаточно широкий, некоторые законодательные нормы устарели. В настоящее время Правительство работает над совершенствованием законодательных норм», — добавили в ТЦК.

