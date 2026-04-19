Українським біженцям в Ірландії запропонують до 2500 євро для повернення додому

Сім’ї біженців зможуть отримати до 10 тисяч євро для повернення до України.

Громадянам України, які проживають в Ірландії, буде запропоновано пакет заходів для повернення додому. Цей крок пов'язаний з тим, що уряд планує протягом року розірвати всі договори про надання житла біженцям, повідомляє видання The Times.

Зазначається, що урядовці країни розпочали обговорення суттєвих змін до ірландської програми допомоги українцям, оскільки міністри схиляються або до скасування директиви про тимчасовий захист, або до альтернативного варіанту, який дозволив би обмежити підтримку виключно особами з найбільш постраждалих регіонів України.

За словами міністра з питань міграції від партії «Фіне Гел» Колма Брофі, уряд буде вживати низку заходів для розірвання решти контрактів, за якими було розміщено близько 16 тисяч українців.

«Саме це ми й хочемо по-справжньому припинити. Ми хочемо покласти край ситуації, коли 16 тисяч осіб, які прибули на самому початку і яких держава фактично утримувала з моменту їхнього прибуття, більше не перебуватимуть у нас. Адже жодна інша країна ЄС такого не забезпечує.

Їм доведеться виїхати, тому що ми розірвемо контракти. І тут вирішальне значення має графік. У нас є чіткий напрямок. Я хочу, щоб цей графік був таким, щоб ми завершили процес протягом наступних 12 місяців. Ми маємо остаточно затвердити це як рішення уряду», – сказав Брофі.

Він зазначив, що чиновники працюють над політикою повернення, яка має бути запроваджена одночасно із закінченням терміну дії директиви; вона передбачатиме заклик до українців повернутися додому та надання їм фінансової підтримки для цього. Наразі особи, які шукають притулку, можуть подати заявку на отримання до 2 500 євро на особу або до 10 тисяч євро на сім’ю для повернення до країни походження.

На запитання про масштаби такої фінансової пропозиції Брофі відповів, що вона буде такою ж щедрою, як і підтримка, надана українцям, коли вони вперше прибули до Ірландії.

«Логічно реагувати щедро, щоб дати людям можливість повернутися, пропорційно до тієї щедрості, з якою ми спочатку дали їм можливість приїхати до нас», – зауважив він.

З лютого 2022 року понад 125 тисяч осіб, які втекли від війни в Україні, отримали тимчасовий захист в Ірландії. З липня 2022 року по березень цього року майже 28 тисячам приймаючих сімей було виплачено понад 438 мільйонів євро в рамках програми компенсації за розміщення 64 тисяч українських біженців у приватних будинках по всій країні. Спочатку виплачувалася сума в розмірі 400 євро на місяць, потім її подвоїли до 800 євро. Наразі вона становить 600 євро на місяць, і уряд хоче знову знизити її до 400 євро.

«Дуже важливо, щоб у найближчі місяці ми досягли двох цілей: скорочення розміру виплати на проживання до 400 євро, а потім і повне скасування цієї виплати; а також скасування системи надання житла безпосередньо державою.

Оскільки це фінансується коштом платників податків, я хочу бачити ефективне використання грошей. Я вважаю, що якщо громада чи окрема особа здатні забезпечити себе самостійно, то я не бачу причин, чому ми, як платники податків, маємо виплачувати мільйони й мільйони. У інших європейських країнах так не роблять», - додав Брофі.

