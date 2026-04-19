Украинским беженцам в Ирландии предложат до 2500 евро для возвращения домой

Семьи беженцев смогут получить до 10 тысяч евро для возвращения в Украину.

Гражданам Украины, проживающим в Ирландии, будет предложен пакет мер для возвращения домой. Этот шаг связан с тем, что правительство планирует в течение года расторгнуть все договоры о предоставлении жилья беженцам, сообщает издание The Times.

Отмечается, что чиновники страны начали обсуждение существенных изменений в ирландской программе помощи украинцам, поскольку министры склоняются либо к отмене директивы о временной защите, либо к альтернативному варианту, который позволил бы ограничить поддержку только лицами из наиболее пострадавших регионов Украины.

По словам министра по вопросам миграции от партии «Фине Гел» Колма Брофи, правительство будет предпринимать ряд мер для расторжения оставшихся контрактов, по которым было размещено около 16 тысяч украинцев.

«Именно это мы и хотим по-настоящему прекратить. Мы хотим положить конец ситуации, когда 16 тысяч человек, прибывших в самом начале и которых государство фактически содержало с момента их прибытия, больше не будут у нас. Ведь ни одна другая страна ЕС такого не обеспечивает.

Им придется уехать, потому что мы расторгнем контракты. И здесь решающее значение имеет график. У нас есть четкое направление. Я хочу, чтобы этот график был таким, чтобы мы завершили процесс в течение следующих 12 месяцев. Мы должны окончательно утвердить это как решение правительства», — сказал Брофи.

Он отметил, что чиновники работают над политикой возвращения, которая должна быть введена одновременно с окончанием срока действия директивы; она будет предусматривать призыв к украинцам вернуться домой и предоставление им финансовой поддержки для этого. В настоящее время лица, ищущие убежище, могут подать заявку на получение до 2 500 евро на человека или до 10 тысяч евро на семью для возвращения в страну происхождения.

На вопрос о масштабе такой финансовой помощи Брофи ответил, что она будет такой же щедрой, как и поддержка, предоставленная украинцам, когда они впервые прибыли в Ирландию.

«Логично реагировать щедро, чтобы дать людям возможность вернуться, пропорционально той щедрости, с которой мы изначально дали им возможность приехать к нам», — отметил он.

С февраля 2022 года более 125 тысяч человек, бежавших от войны в Украине, получили временную защиту в Ирландии. С июля 2022 года по март этого года почти 28 тысячам принимающих семей было выплачено более 438 миллионов евро в рамках программы компенсации за размещение 64 тысяч украинских беженцев в частных домах по всей стране. Изначально выплачивалась сумма в размере 400 евро в месяц, затем ее удвоили до 800 евро. В настоящее время она составляет 600 евро в месяц, и правительство хочет снова снизить ее до 400 евро.

«Очень важно, чтобы в ближайшие месяцы мы достигли двух целей: сокращения размера выплаты на проживание до 400 евро, а затем и полного ее отмены; а также отмены системы предоставления жилья непосредственно государством.

Поскольку это финансируется за счет налогоплательщиков, я хочу видеть эффективное использование средств. Я считаю, что если сообщество или отдельное лицо способны обеспечить себя самостоятельно, то я не вижу причин, почему мы, как налогоплательщики, должны выплачивать миллионы и миллионы. В других европейских странах так не делают», — добавил Брофи.

