Рейтинг підтримки Дональда Трампа у США продовжує падати

Лише 37% дорослих схвалюють роботу Дональда Трампа на посаді президента.

Рейтинг схвалення роботи президента Дональда Трампа у США впав до нового мінімуму. Про це повідомляє видання Sky News.

Опитування, яке провели з 30 березня по 13 квітня, показало, що лише 37% дорослих схвалюють роботу Трампа на посаді президента.

При цьому 50% опитаних зараз категорично не схвалює діяльність американського лідера, а 63% опитаних висловлюють незгоду його діям.

Аналітики вважають, що рейтинг підтримки американського лідера падає на тлі зростання стурбованості громадян США щодо війни з Іраном та зростання витрат.

Раныше Дональд Трамп розкритикував Папу Римського за його позицію щодо війни в Ірані.

