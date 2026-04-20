Рейтинг поддержки Дональда Трампа в США продолжает падать
Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в США упал до нового минимума. Об этом сообщает издание Sky News.
Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют работу Трампа на посту президента.
При этом 50% опрошенных сейчас категорически не одобряют деятельность американского лидера, а 63% респондентов выражают несогласие с его действиями.
Аналитики считают, что рейтинг поддержки американского лидера падает на фоне роста обеспокоенности граждан США по поводу войны с Ираном и увеличения расходов.
Ранее Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за его позицию по войне в Иране.
