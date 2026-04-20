  1. В Украине

Рейтинг поддержки Дональда Трампа в США продолжает падать

11:29, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Лишь 37% взрослых одобряют работу Дональда Трампа на посту президента.
Фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в США упал до нового минимума. Об этом сообщает издание Sky News.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют работу Трампа на посту президента.

При этом 50% опрошенных сейчас категорически не одобряют деятельность американского лидера, а 63% респондентов выражают несогласие с его действиями.

Аналитики считают, что рейтинг поддержки американского лидера падает на фоне роста обеспокоенности граждан США по поводу войны с Ираном и увеличения расходов.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за его позицию по войне в Иране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Дональд Трамп

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]