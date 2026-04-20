Рейтинг поддержки Дональда Трампа в США продолжает падать

Лишь 37% взрослых одобряют работу Дональда Трампа на посту президента.

Фото: Getty Images

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Рейтинг одобрения работы президента Дональда Трампа в США упал до нового минимума. Об этом сообщает издание Sky News.

Опрос, проведенный с 30 марта по 13 апреля, показал, что лишь 37% взрослых одобряют работу Трампа на посту президента.

При этом 50% опрошенных сейчас категорически не одобряют деятельность американского лидера, а 63% респондентов выражают несогласие с его действиями.

Аналитики считают, что рейтинг поддержки американского лидера падает на фоне роста обеспокоенности граждан США по поводу войны с Ираном и увеличения расходов.

Ранее Дональд Трамп раскритиковал Папу Римского за его позицию по войне в Иране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.