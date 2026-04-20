В Україні змінюють вимоги до мотошоломів – коли сертифікація за стандартами ЄС стане обов’язковою

З 27 вересня 2026 року на ринку дозволять лише сертифіковані шоломи за стандартом ECE 22.06.

В Україні впроваджують європейський стандарт безпеки мотошоломів, щоб знизити кількість смертей у дорожньо-транспортних пригодах за участі мототранспорту. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №389. Згідно з документом, до оновленого технічного регламенту включено Регламент Європейської економічної комісії ООН №22 (ECE 22.06). Нові вимоги набудуть чинності 27 вересня 2026 року.

Відтак в Україні дозволятиметься продаж лише сертифікованих мотошоломів, що відповідають цьому стандарту. Контроль за дотриманням вимог здійснюватимуть митні органи та Укртрансбезпека — ще на етапі імпорту та введення продукції в обіг.

За офіційними даними, які цитуюють в «Слузі Народу», проблема безпеки є масштабною: у 2025 році в Україні загинули 438 учасників ДТП за участі мототранспорту, а за останні п’ять років рівень смертності зріс на 83%. У 75% випадків причиною загибелі стали травми голови. Середній вік загиблих становить 38 років.

Ситуацію ускладнює збільшення кількості мототранспорту: лише у 2025 році зареєстрували понад 52 тисячі нових транспортних засобів, що призводить до зростання аварійності.

Водночас аналіз ДТП показує, що проблема не обмежується якістю екіпірування. Майже половина аварій за участі мототранспорту торік сталася через перевищення швидкості, ще 17% — через небезпечні маневри.

Народний депутат Володимир Крейденко зазначив, що впровадження стандарту ECE 22.06 має зменшити смертність і скоротити державні витрати на медичну допомогу. За його словами, наступним кроком має стати врегулювання швидкісного режиму за європейським підходом. Зокрема, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13314, який передбачає зниження «нештрафованого» порогу та запровадження чіткої градації відповідальності.

