  1. В Украине

В Украине меняют требования к мотошлемам — когда сертификация по стандартам ЕС станет обязательной

20:15, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 27 сентября 2026 года на рынке будут разрешены только шлемы, сертифицированные по стандарту ECE 22.06.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине внедряют европейский стандарт безопасности мотошлемов, чтобы снизить количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №389. Согласно документу, в обновленный технический регламент включен Регламент Европейской экономической комиссии ООН №22 (ECE 22.06). Новые требования вступят в силу 27 сентября 2026 года.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Таким образом, в Украине будет разрешена продажа только сертифицированных мотошлемов, соответствующих этому стандарту. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять таможенные органы и Укртрансбезопасность — еще на этапе импорта и ввода продукции в оборот.

По официальным данным, которые приводят в «Слуге Народа», проблема безопасности является масштабной: в 2025 году в Украине погибли 438 участников ДТП с участием мототранспорта, а за последние пять лет уровень смертности вырос на 83%. В 75% случаев причиной гибели стали травмы головы. Средний возраст погибших составляет 38 лет.

Ситуацию осложняет увеличение количества мототранспорта: только в 2025 году зарегистрировали более 52 тысяч новых транспортных средств, что приводит к росту аварийности.

В то же время анализ ДТП показывает, что проблема не ограничивается качеством экипировки. Почти половина аварий с участием мототранспорта в прошлом году произошла из-за превышения скорости, ещё 17% — из-за опасных маневров.

Народный депутат Владимир Крейденко отметил, что внедрение стандарта ECE 22.06 должно снизить смертность и сократить государственные расходы на медицинскую помощь. По его словам, следующим шагом должно стать урегулирование скоростного режима по европейскому подходу. В частности, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13314, который предусматривает снижение «нештрафного» порога и введение четкой градации ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ДТП Украина безопасность

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]