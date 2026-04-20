В Украине меняют требования к мотошлемам — когда сертификация по стандартам ЕС станет обязательной

С 27 сентября 2026 года на рынке будут разрешены только шлемы, сертифицированные по стандарту ECE 22.06.

В Украине внедряют европейский стандарт безопасности мотошлемов, чтобы снизить количество смертей в дорожно-транспортных происшествиях с участием мототранспорта. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №389. Согласно документу, в обновленный технический регламент включен Регламент Европейской экономической комиссии ООН №22 (ECE 22.06). Новые требования вступят в силу 27 сентября 2026 года.

Таким образом, в Украине будет разрешена продажа только сертифицированных мотошлемов, соответствующих этому стандарту. Контроль за соблюдением требований будут осуществлять таможенные органы и Укртрансбезопасность — еще на этапе импорта и ввода продукции в оборот.

По официальным данным, которые приводят в «Слуге Народа», проблема безопасности является масштабной: в 2025 году в Украине погибли 438 участников ДТП с участием мототранспорта, а за последние пять лет уровень смертности вырос на 83%. В 75% случаев причиной гибели стали травмы головы. Средний возраст погибших составляет 38 лет.

Ситуацию осложняет увеличение количества мототранспорта: только в 2025 году зарегистрировали более 52 тысяч новых транспортных средств, что приводит к росту аварийности.

В то же время анализ ДТП показывает, что проблема не ограничивается качеством экипировки. Почти половина аварий с участием мототранспорта в прошлом году произошла из-за превышения скорости, ещё 17% — из-за опасных маневров.

Народный депутат Владимир Крейденко отметил, что внедрение стандарта ECE 22.06 должно снизить смертность и сократить государственные расходы на медицинскую помощь. По его словам, следующим шагом должно стать урегулирование скоростного режима по европейскому подходу. В частности, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13314, который предусматривает снижение «нештрафного» порога и введение четкой градации ответственности.

