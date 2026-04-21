5 млрд грн для захисту дітей: 113 шкільних укриттів облаштують у 22 областях

07:36, 21 квітня 2026
Цьогорічна субвенція охоплює 113 укриттів у школах у 22 областях України.
Фото: mon.gov.ua
У 2026 році в Україні планують збудувати 113 укриттів у закладах загальної середньої освіти у 22 областях. На це Кабінет Міністрів спрямував майже 5 млрд грн субвенції. Про це повідомило Міністерства освіти і науки України.

Фінансування розподілили поетапно. Спершу спрямували 2,04 млрд грн для 30 проєктів — передусім у громадах із дуже високим рівнем безпекового ризику та у військових ліцеях.

Ще 230 млн грн виділили на завершення 22 проєктів, готовність яких перевищувала 60%.

Останнім рішенням уряд затвердив фінансування ще 61 проєкту на суму понад 2,73 млрд грн. З них 29 об’єктів реалізують у громадах із високим рівнем безпекового ризику, 28 — із помірним і задовільним, один — у громаді з дуже високим рівнем ризику. Також фінансування передбачає завершення трьох проєктів, розпочатих торік.

Таким чином  цьогорічна субвенція охоплює 113 укриттів у школах у 22 областях України.

Стрічка новин

