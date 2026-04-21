5 млрд грн на защиту детей: 113 школьных укрытий обустроят в 22 областях

В 2026 году в Украине планируют построить 113 укрытий в учреждениях общего среднего образования в 22 областях. На это Кабинет Министров направил почти 5 млрд грн субвенции. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Финансирование распределили поэтапно. Сначала направили 2,04 млрд грн на 30 проектов — прежде всего в громадах с очень высоким уровнем безопасности риска и в военных лицеях.

Еще 230 млн грн выделили на завершение 22 проектов, готовность которых превышала 60%.

Последним решением правительство утвердило финансирование еще 61 проекта на сумму более 2,73 млрд грн. Из них 29 объектов реализуют в громадах с высоким уровнем безопасности риска, 28 — с умеренным и удовлетворительным, один — в громаде с очень высоким уровнем риска. Также финансирование предусматривает завершение трех проектов, начатых в прошлом году.

