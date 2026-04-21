  1. В Украине

5 млрд грн на защиту детей: 113 школьных укрытий обустроят в 22 областях

07:36, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Фото: mon.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В 2026 году в Украине планируют построить 113 укрытий в учреждениях общего среднего образования в 22 областях. На это Кабинет Министров направил почти 5 млрд грн субвенции. Об этом сообщило Министерство образования и науки Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Финансирование распределили поэтапно. Сначала направили 2,04 млрд грн на 30 проектов — прежде всего в громадах с очень высоким уровнем безопасности риска и в военных лицеях.

Еще 230 млн грн выделили на завершение 22 проектов, готовность которых превышала 60%.

Последним решением правительство утвердило финансирование еще 61 проекта на сумму более 2,73 млрд грн. Из них 29 объектов реализуют в громадах с высоким уровнем безопасности риска, 28 — с умеренным и удовлетворительным, один — в громаде с очень высоким уровнем риска. Также финансирование предусматривает завершение трех проектов, начатых в прошлом году.

Таким образом, в этом году субвенция охватывает 113 укрытий в школах в 22 областях Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины МОН Украины школа

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]