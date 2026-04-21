Як перевірити обтяження на квартиру перед продажем або даруванням

Де перевірити обмеження, як отримати довідку і що може завадити угоді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Арешт або інші обмеження на нерухомість можуть унеможливити продаж, дарування чи навіть користування майном. Українцям пояснили, як дізнатися про такі обтяження та що потрібно для їх скасування.

Що означає арешт майна

Обтяження — це встановлена законом або рішенням уповноважених органів заборона розпоряджатися чи користуватися нерухомістю. Йдеться, зокрема, про квартири, будинки чи земельні ділянки.

Такі обмеження обов’язково вносяться до Державного реєстру прав на нерухоме майно, де фіксуються як права власності, так і всі заборони щодо майна.

Чому накладають арешт

Найчастіше підставою є судове рішення. Наприклад, арешт можуть накласти під час розгляду справи або у разі наявності боргів. Водночас важливо: обмеження набирає чинності або скасовується лише після того, як судове рішення стає остаточним.

Перевірити це можна самостійно через Єдиний державний реєстр судових рішень.

Як зняти арешт

Щоб скасувати обмеження у реєстрі, необхідно звернутися до державного реєстратора або через ЦНАП чи нотаріуса. Для цього знадобиться рішення суду, яке набрало законної сили, документ про сплату адміністративного збору, а також паспорт і ідентифікаційний код.

Як перевірити обмеження

Дізнатися, чи є арешт або інші обтяження, можна, отримавши інформаційну довідку. Її видають державні реєстратори, центри надання адмінпослуг або нотаріуси.

У Департаменті державної реєстрації виконкому Кременчуцької міської ради наголошують: навіть якщо власник формально володіє нерухомістю, наявність обтяження може повністю обмежити його права. Тому перед будь-якими угодами з майном варто перевіряти інформацію в реєстрах і переконатися у відсутності заборон.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.