  1. В Украине

Как проверить обременения на квартиру перед продажей или дарением

07:00, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Где проверить ограничения, как получить справку и что может помешать сделке.
Как проверить обременения на квартиру перед продажей или дарением
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Арест или другие ограничения на недвижимость могут сделать невозможными продажу, дарение или даже пользование имуществом. Украинцам объяснили, как узнать о таких обременениях и что нужно для их снятия.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Что означает арест имущества

Обременение — это установленный законом или решением уполномоченных органов запрет распоряжаться или пользоваться недвижимостью. Речь идет, в частности, о квартирах, домах или земельных участках.

Такие ограничения обязательно вносятся в Государственный реестр прав на недвижимое имущество, где фиксируются как права собственности, так и все запреты в отношении имущества.

Почему накладывают арест

Чаще всего основанием является судебное решение. Например, арест могут наложить во время рассмотрения дела или при наличии долгов. В то же время важно: ограничение вступает в силу или отменяется только после того, как судебное решение становится окончательным.

Проверить это можно самостоятельно через Единый государственный реестр судебных решений.

Как снять арест

Чтобы отменить ограничение в реестре, необходимо обратиться к государственному регистратору либо через ЦНАП или нотариуса. Для этого потребуется решение суда, вступившее в законную силу, документ об оплате административного сбора, а также паспорт и идентификационный код.

Как проверить ограничения

Узнать, есть ли арест или другие обременения, можно, получив информационную справку. Ее выдают государственные регистраторы, центры предоставления административных услуг или нотариусы.

В Департаменте государственной регистрации исполкома Кременчугского городского совета подчеркивают: даже если собственник формально владеет недвижимостью, наличие обременения может полностью ограничить его права. Поэтому перед любыми сделками с имуществом стоит проверять информацию в реестрах и убедиться в отсутствии запретов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]