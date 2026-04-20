Нові можливості для аграріїв: Україна отримає доступ до світових генетичних банків рослин

Володимир Зеленський підписав закон, який відкриває доступ до світових генетичних банків і має спростити селекцію нових сортів та адаптацію агросектору до змін клімату.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає приєднання України до міжнародного договору щодо генетичних ресурсів рослин для продовольства і сільського господарства. Про це йдеться у законі №4823-ІХ (законопроєкт №0323).

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроєкт прийнятий Верховною Радою за ініціативою Президента. Його мета — завершення внутрішньодержавних процедур для набрання чинності відповідним міжнародним договором.

Йдеться про приєднання України до Міжнародний договір про генетичні ресурси рослин для продовольства і сільського господарства, який передбачає глобальну систему обміну генетичними матеріалами рослин.

Договір запроваджує спрощений доступ до генетичних ресурсів, що зберігаються у банках різних країн світу. Це має сприяти селекції нових сортів сільськогосподарських культур і підвищенню їхньої стійкості до змін клімату.

Окремо зазначається, що механізм договору спрямований на збереження біорізноманіття культур та адаптацію аграрного виробництва до кліматичних змін.

Після набрання чинності для України цього документа держава отримає доступ до генетичних банків інших країн-учасниць. Також передбачається посилення співпраці з Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO).

Також закон також передбачає захист прав фермерів у межах міжнародної системи обміну генетичними ресурсами.

