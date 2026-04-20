Новые возможности для аграриев: Украина получит доступ к мировым генетическим банкам растений

Владимир Зеленский подписал закон, открывающий доступ к мировым генетическим банкам и призванный упростить селекцию новых сортов и адаптацию агросектора к изменениям климата.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает присоединение Украины к международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства. Об этом говорится в законе №4823-ІХ (законопроект №0323).

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект принят Верховной Радой по инициативе Президента. Его цель — завершение внутригосударственных процедур для вступления в силу соответствующего международного договора.

Речь идет о присоединении Украины к Международному договору о генетических ресурсах растений для продовольствия и сельского хозяйства, который предусматривает глобальную систему обмена генетическими материалами растений.

Договор вводит упрощенный доступ к генетическим ресурсам, хранящимся в банках разных стран мира. Это должно способствовать селекции новых сортов сельскохозяйственных культур и повышению их устойчивости к изменениям климата.

Отдельно отмечается, что механизм договора направлен на сохранение биоразнообразия культур и адаптацию аграрного производства к климатическим изменениям.

После вступления этого документа в силу для Украины государство получит доступ к генетическим банкам других стран-участниц. Также предполагается укрепление сотрудничества с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО).

Кроме того, закон предусматривает защиту прав фермеров в рамках международной системы обмена генетическими ресурсами.

