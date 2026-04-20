Україна готується відновити транзит нафти трубопроводом «Дружба» – Bloomberg

21:37, 20 квітня 2026
Відновлення постачання нафти може розблокувати кредит ЄС на 90 млрд євро.
Україна готується відновити транзит нафти трубопроводом «Дружба» – Bloomberg
Україна очікує відновлення транзиту нафти нафтопроводом Дружба вже у вівторок, 21 квітня. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними співрозмовників видання, технічні випробування трубопроводу, який раніше постачав нафту до Угорщини та Словаччини до пошкодження під час російської атаки у січні, заплановані на вівторок.

Відновлення транзиту розглядається як фактор, що може розблокувати для України кредит Європейського Союзу обсягом 90 мільярдів євро (106 мільярдів доларів США).

Лідери ЄС погодили позику ще у грудні, однак Угорщина заблокувала її виплату. Прем’єр-міністр Віктор Орбан пов’язував підтримку фінансування з відновленням постачання нафти через трубопровід. Очікується, що посли ЄС розглянуть це питання у середу.

Уряд Угорщини заявив про готовність зняти блокування та підтримати фінансування України за умови відновлення поставок нафти.

Додамо, Європейський Союз може вже 22 квітня схвалити надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро.

