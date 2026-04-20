  1. В Украине
  2. / В мире

Украина готовится возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» – Bloomberg

21:37, 20 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Возобновление поставок нефти может разблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.
Украина готовится возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» – Bloomberg
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украина ожидает возобновления транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным собеседников издания, технические испытания трубопровода, который ранее поставлял нефть в Венгрию и Словакию до повреждения во время российской атаки в январе, запланированы на вторник.

Возобновление транзита рассматривается как фактор, который может разблокировать для Украины кредит Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США).

Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре, однако Венгрия заблокировала его выплату. Премьер-министр Виктор Орбан связывал поддержку финансирования с возобновлением поставок нефти по трубопроводу. Ожидается, что послы ЕС рассмотрят этот вопрос в среду.

Правительство Венгрии заявило о готовности снять блокировку и поддержать финансирование Украины при условии возобновления поставок нефти.

Добавим, что Европейский Союз может уже 22 апреля одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Оружие для гражданских: где заканчивается право на защиту и начинается уголовная ответственность

Отсутствие законодательного регулирования оборота оружия создает ситуацию, где любое средство защиты ставит владельца под подозрение

Комитет Верховной Рады исключил норму о запрете на захоронение военнослужащих с судимостью на НВМК перед вторым чтением

Комитет рекомендовал принять законопроект о мемориальных кладбищах во втором чтении и в целом и убрал дискриминационную норму относительно захоронения военнослужащих с непогашенной судимостью.

Нардеп Игорь Фрис сообщил о готовности депутатов вернуться к законопроекту об оружии

Нардеп анонсировал обсуждение законопроекта об оружии, чтобы урегулировать право граждан на владение пистолетами и изменить правила самозащиты.

ККС инициировал отступление от позиции БП ВС относительно правовой природы корпоративных решений

Чтобы разобраться в правовой природе решения общего собрания участников, ККС направил дело в Большую Палату.

Фейк в мессенджере: как Верховный Суд обязывает опровергать недостоверную информацию в Telegram

Верховный Суд подтвердил, что за распространение недостоверных постов придется не только платить за моральный ущерб, но и публиковать официальное опровержение.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]