Украина готовится возобновить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» – Bloomberg

Возобновление поставок нефти может разблокировать кредит ЕС на 90 млрд евро.

Украина ожидает возобновления транзита нефти по нефтепроводу «Дружба» уже во вторник, 21 апреля. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседников издания, технические испытания трубопровода, который ранее поставлял нефть в Венгрию и Словакию до повреждения во время российской атаки в январе, запланированы на вторник.

Возобновление транзита рассматривается как фактор, который может разблокировать для Украины кредит Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро (106 миллиардов долларов США).

Лидеры ЕС согласовали кредит еще в декабре, однако Венгрия заблокировала его выплату. Премьер-министр Виктор Орбан связывал поддержку финансирования с возобновлением поставок нефти по трубопроводу. Ожидается, что послы ЕС рассмотрят этот вопрос в среду.

Правительство Венгрии заявило о готовности снять блокировку и поддержать финансирование Украины при условии возобновления поставок нефти.

Добавим, что Европейский Союз может уже 22 апреля одобрить предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро.

