На Волині дитина померла від алкогольного отруєння – судитимуть посадовця служби у справах дітей, який вчасно не втрутився

Слідство вважає, що через службову недбалість посадовець не вилучив дітей із неблагополучної сім’ї, що призвело до смерті хлопчика від алкогольного отруєння.

На Волині судитимуть начальника служби у справах дітей однієї з міських рад, якого обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила загибель людини. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Прокуратури скерували до суду обвинувальний акт за ч. 3 ст. 367 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавленням волі на строк від 5 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та штрафом

За даними слідства, посадовець, попри повідомлення про загрозу життю та здоров’ю малолітніх дітей, які виховувалися у неблагополучній сім’ї, не вжив передбачених законом заходів для їх примусового відібрання.

Унаслідок цього загинув дворічний хлопчик. Дитина випила алкоголь, який через байдужість дорослих та їхнє системне зловживання спиртним перебував у вільному доступі. Причиною смерті стало алкогольне отруєння.

Батька померлого хлопчика притягнуто до кримінальної відповідальності за злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України). Також він раніше притягувався до відповідальності за заподіяння синові тілесних ушкоджень. Про ситуацію в сім’ї було відомо службі у справах дітей, однак вона не вжила заходів.

Лише після загибелі молодшої дитини старшого брата, який був на два роки старший, вилучили з родини.

Справу щодо матері померлого хлопчика виділено в окреме провадження у зв’язку з її перебуванням за кордоном.

Досудове розслідування здійснювали слідчі Луцького районного управління поліції.

У прокуратурі зазначили, що це провадження є частиною загальнодержавної роботи з посилення захисту прав дітей, яку проводять за дорученням Генерального прокурора.

У межах перевірок по країні створили 45 міжвідомчих груп, які обстежили 281 дитячий заклад і 722 сімейні форми виховання — загалом щодо понад 26 тисяч дітей.

За результатами виявили численні порушення, зокрема неналежні умови проживання та випадки жорстокого поводження. Зареєстровано 214 кримінальних проваджень, із них 118 — щодо посадовців. Із небезпечних умов негайно вилучили 94 дитини.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

