На Волыни ребенок скончался от алкогольного отравления — предстанет перед судом сотрудник службы по делам детей, который не вмешался вовремя

13:46, 21 апреля 2026
Следствие считает, что из-за служебной халатности чиновник не изъял детей из неблагополучной семьи, что привело к смерти мальчика от алкогольного отравления.
На Волыни будут судить начальника службы по делам детей одного из городских советов, которого обвиняют в служебной халатности, повлекшей гибель человека. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Прокуратура направила в суд обвинительный акт по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет и штрафом

По данным следствия, чиновник, несмотря на сообщения об угрозе жизни и здоровью малолетних детей, воспитывавшихся в неблагополучной семье, не принял предусмотренных законом мер для их принудительного изъятия.

В результате погиб двухлетний мальчик. Ребенок выпил алкоголь, который из-за равнодушия взрослых и их систематического злоупотребления спиртным находился в свободном доступе. Причиной смерти стало алкогольное отравление.

Отец погибшего мальчика привлечен к уголовной ответственности за злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины). Кроме того, он ранее привлекался к ответственности за нанесение сыну телесных повреждений. О ситуации в семье было известно службе по делам детей, однако она не приняла мер.

Только после гибели младшего ребенка старшего брата, который был на два года старше, изъяли из семьи.

Дело в отношении матери погибшего мальчика выделено в отдельное производство в связи с ее пребыванием за границей.

Досудебное расследование проводили следователи Луцкого районного управления полиции.

В прокуратуре отметили, что это производство является частью общегосударственной работы по усилению защиты прав детей, которую проводят по поручению Генерального прокурора.

В рамках проверок по стране создали 45 межведомственных групп, которые обследовали 281 детское учреждение и 722 семейные формы воспитания — в общей сложности в отношении более 26 тысяч детей.

По результатам выявили многочисленные нарушения, в частности ненадлежащие условия проживания и случаи жестокого обращения. Зарегистрировано 214 уголовных производств, из них 118 — в отношении должностных лиц. Из опасных условий немедленно изъяли 94 ребенка.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

