Чи чекати відключень світла влітку-2026: в Раді оцінили ситуацію в енергосистемі

Масштабних блекаутів в Україні цього літа не прогнозують, однак ситуація залежатиме від безпеки інфраструктури та рівня споживання електроенергії.

Влітку в Україні не очікують масштабних і тривалих відключень електроенергії. Планові ремонти на атомних електростанціях проводяться поетапно, що дозволяє зберігати стабільність енергосистеми. Водночас ситуація залежатиме від рівня безпеки енергетичної інфраструктури та відповідального споживання електроенергії.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП Сергій Нагорняк у коментарі Київ24.

За його словами, енергосистема наразі працює стабільно, а ризики значних перебоїв залишаються обмеженими.

Важливим фактором є проведення планових ремонтів енергоблоків АЕС. Такі роботи відбуваються за заздалегідь визначеним графіком, що допомагає уникати критичних навантажень. Наразі в ремонті перебувають два енергоблоки, і надалі їх по черзі замінюватимуть інші. Це дає змогу рівномірно розподіляти навантаження, підтримувати баланс генерації та запобігати дефіциту потужності.

За оцінками Нагорняка, літо 2026 року має пройти без суттєвих перебоїв з електропостачанням. Водночас не виключені локальні обмеження, оскільки на ситуацію можуть впливати зовнішні чинники. Серед основних ризиків — спекотна погода, що традиційно збільшує споживання електроенергії, можливі атаки на енергетичну інфраструктуру, а також технічні збої чи аварії.

За умови стабільної роботи енергосистеми значних проблем зі світлом для населення не прогнозують. Енергетики вже мають досвід роботи в умовах криз і здатні оперативно реагувати на виклики.

Попри позитивні очікування, українців закликають і надалі економно використовувати електроенергію, особливо в години пікового навантаження — вранці та ввечері.

