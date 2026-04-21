  В Украине

Ждать ли отключений света летом-2026: в Раде оценили ситуацию в энергосистеме

13:28, 21 апреля 2026
Масштабных блекаутов в Украине нынешним летом не прогнозируют, однако ситуация будет зависеть от безопасности инфраструктуры и уровня потребления электроэнергии.
Летом в Украине не ожидают масштабных и длительных отключений электроэнергии. Плановые ремонты на атомных электростанциях проводятся поэтапно, что позволяет сохранять стабильность энергосистемы. В то же время ситуация будет зависеть от уровня безопасности энергетической инфраструктуры и ответственного потребления электроэнергии.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Сергей Нагорняк в комментарии Киев24.

По его словам, энергосистема сейчас работает стабильно, а риски значительных перебоев остаются ограниченными.

Важным фактором является проведение плановых ремонтов энергоблоков АЭС. Такие работы выполняются по заранее определённому графику, что помогает избегать критических нагрузок. В настоящее время в ремонте находятся два энергоблока, и в дальнейшем их поочерёдно будут заменять другие. Это позволяет равномерно распределять нагрузку, поддерживать баланс генерации и предотвращать дефицит мощности.

По оценкам Нагорняка, лето 2026 года должно пройти без существенных перебоев с электроснабжением. При этом не исключаются локальные ограничения, поскольку на ситуацию могут влиять внешние факторы. Среди основных рисков — жаркая погода, которая традиционно увеличивает потребление электроэнергии, возможные атаки на энергетическую инфраструктуру, а также технические сбои или аварии.

При условии стабильной работы энергосистемы значительных проблем с электроснабжением для населения не прогнозируется. Энергетики уже имеют опыт работы в кризисных условиях и способны оперативно реагировать на вызовы.

Несмотря на относительно позитивные ожидания, украинцев призывают и дальше экономно использовать электроэнергию, особенно в часы пиковой нагрузки — утром и вечером.

