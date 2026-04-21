  1. В Україні

На Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати в поліцейських: є поранені

12:19, 21 квітня 2026
Внаслідок вибуху поранення отримали п’ятеро правоохоронців, їх госпіталізовано.
фото: поліція
У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранення отримали п’ятеро поліцейських. Правопорушника затримано. Про це повідомили у поліції. 

Інцидент стався 21 квітня близько 06:30 у селі Миколаївка. До поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку місцевого жителя. За наявною інформацією, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляв, що має при собі дві гранати.

На місце події оперативно прибули правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. Вони розпочали перемовини з чоловіком, під час яких той повідомив, що відкрив подачу газу в будинку, створивши загрозу вибуху та небезпеку для мешканців сусідніх осель.

З метою запобігання ескалації ситуації та усунення загрози для цивільного населення поліцейські ухвалили рішення про затримання.

У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети: одна граната не здетонувала, інша — вибухнула.

Унаслідок вибуху п’ятеро поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Серед поранених — працівники групи оперативного реагування та відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції.

Попри отримані поранення, правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти гранат та запал до них.

поліція напад

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

ВРП визначилася з двома суддями до апеляційних судів, ще двоє кандидатів «зависли»

ВРП рекомендувала двох суддів до апеляційних судів, розгляд ще двох кандидатур було відкладено.

У справі Гринкевича захист порушив питання підсудності: міжнародні спостерігачі попереджають про порушення принципу правової визначеності

У справі Гринкевича захист знову порушив питання підсудності, що стало предметом моніторингу IAC ISHR щодо гарантій справедливого суду.

Апеляційний суд скасував відмову міграційної служби і зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ, який донатив на ЗСУ

Апеляційний суд скасував повторну відмову міграційної служби та зобов’язав надати додатковий захист громадянину РФ з урахуванням ризиків переслідування.

КАС ВС підтвердив незаконність звільнення працівника БЕБ у зв’язку з незадовільним результатом випробування

КАС ВС зробив висновок, що невідповідність займаній посаді має бути не просто суб'єктивним рішенням керівника, а документально підтвердженим фактом.

Конфіскація за репост: Telegram-канал став юридичною підставою для стягнення активів у дохід держави

Вищий антикорупційний суд підтвердив, що Telegram-канал — це не просто приватний блог, а повноцінний інструмент інформаційної агресії.

