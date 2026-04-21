На Дніпропетровщині чоловік кинув дві гранати в поліцейських: є поранені

У Синельниківському районі Дніпропетровської області внаслідок вибуху гранати поранення отримали п’ятеро поліцейських. Правопорушника затримано. Про це повідомили у поліції.

Інцидент стався 21 квітня близько 06:30 у селі Миколаївка. До поліції надійшло анонімне повідомлення про неадекватну поведінку місцевого жителя. За наявною інформацією, чоловік перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння та заявляв, що має при собі дві гранати.

На місце події оперативно прибули правоохоронці Синельниківського районного управління поліції. Вони розпочали перемовини з чоловіком, під час яких той повідомив, що відкрив подачу газу в будинку, створивши загрозу вибуху та небезпеку для мешканців сусідніх осель.

З метою запобігання ескалації ситуації та усунення загрози для цивільного населення поліцейські ухвалили рішення про затримання.

У відповідь чоловік кинув у бік правоохоронців два вибухонебезпечні предмети: одна граната не здетонувала, інша — вибухнула.

Унаслідок вибуху п’ятеро поліцейських отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Усіх постраждалих госпіталізовано, їм надається необхідна медична допомога. Серед поранених — працівники групи оперативного реагування та відділення поліції №3 Синельниківського районного управління поліції.

Попри отримані поранення, правоохоронці затримали зловмисника. Ним виявився місцевий житель 1991 року народження.

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти гранат та запал до них.

