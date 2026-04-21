На Днепропетровщине мужчина бросил две гранаты в полицейских: есть раненые

12:19, 21 апреля 2026
В результате взрыва ранения получили пятеро правоохранителей, они госпитализированы.
В Синельниковском районе Днепропетровской области в результате взрыва гранаты ранения получили пятеро полицейских. Правонарушитель задержан. Об этом сообщили в полиции.

Инцидент произошёл 21 апреля около 06:30 в селе Николаевка. В полицию поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении местного жителя. По имеющейся информации, мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и заявлял, что имеет при себе две гранаты.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Синельниковского районного управления полиции. Они начали переговоры с мужчиной, во время которых он сообщил, что открыл подачу газа в доме, создав угрозу взрыва и опасность для жителей соседних домов.

С целью предотвращения эскалации ситуации и устранения угрозы для гражданского населения полицейские приняли решение о задержании.

В ответ мужчина бросил в сторону правоохранителей два взрывоопасных предмета: одна граната не сдетонировала, другая — взорвалась.

В результате взрыва пятеро полицейских получили осколочные ранения различной степени тяжести. Все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Среди раненых — сотрудники группы оперативного реагирования и отделения полиции №3 Синельниковского районного управления полиции.

Несмотря на полученные ранения, правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался местный житель 1991 года рождения.

Во время осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты гранат и запал к ним.

полиция нападение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

КАС ВС подтвердил незаконность увольнения сотрудника БЭБ в связи с неудовлетворительным результатом испытания

КАС ВС сделал вывод, что несоответствие занимаемой должности должно быть не просто субъективным решением руководителя, а документально подтвержденным фактом.

Конфискация за репост: Telegram-канал стал юридическим основанием для взыскания активов в доход государства

Высший антикоррупционный суд подтвердил, что Telegram-канал — это не просто частный блог, а полноценный инструмент информационной агрессии.

