У Дії запустили онлайн-реєстрацію громадських організацій – покрокова інструкція
У застосунку та на порталі «Дія» запровадили автоматичну реєстрацію громадських організацій. Про це повідомили у сервісі.
Згідно з оновленням, створення громадської організації тепер можливе у кілька кроків онлайн без залучення юристів та додаткових погоджень. Процедуру повністю цифровізували для пришвидшення реєстрації.
Серед заявлених можливостей — реєстрація організації онлайн приблизно за 30 хвилин, відсутність витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, а також вибір із понад 30 напрямів діяльності, зокрема волонтерства, освіти та захисту прав людини. Також передбачено гнучкі налаштування роботи організації.
Щоб скористатися послугою, необхідно:
- авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП),
- обрати реєстрацію громадської організації,
- заповнити форму,
- налаштувати параметри організації та підписати заяву КЕП.
Водночас зазначається, що для подання заяви потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заявки неможливе.
Крім онлайн-формату, послуга також залишається доступною офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.
