У Дії запустили онлайн-реєстрацію громадських організацій – покрокова інструкція

Зареєструвати громадську організацію тепер можна без юристів і паперових процедур.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У застосунку та на порталі «Дія» запровадили автоматичну реєстрацію громадських організацій. Про це повідомили у сервісі.

Згідно з оновленням, створення громадської організації тепер можливе у кілька кроків онлайн без залучення юристів та додаткових погоджень. Процедуру повністю цифровізували для пришвидшення реєстрації.

Серед заявлених можливостей — реєстрація організації онлайн приблизно за 30 хвилин, відсутність витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, а також вибір із понад 30 напрямів діяльності, зокрема волонтерства, освіти та захисту прав людини. Також передбачено гнучкі налаштування роботи організації.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП),

обрати реєстрацію громадської організації,

заповнити форму,

налаштувати параметри організації та підписати заяву КЕП.

Водночас зазначається, що для подання заяви потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заявки неможливе.

Крім онлайн-формату, послуга також залишається доступною офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.