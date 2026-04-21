У Дії запустили онлайн-реєстрацію громадських організацій – покрокова інструкція

14:15, 21 квітня 2026
Зареєструвати громадську організацію тепер можна без юристів і паперових процедур.
У застосунку та на порталі «Дія» запровадили автоматичну реєстрацію громадських організацій. Про це повідомили у сервісі.

Згідно з оновленням, створення громадської організації тепер можливе у кілька кроків онлайн без залучення юристів та додаткових погоджень. Процедуру повністю цифровізували для пришвидшення реєстрації.

Серед заявлених можливостей — реєстрація організації онлайн приблизно за 30 хвилин, відсутність витрат на індивідуальний статут і нотаріальні послуги, а також вибір із понад 30 напрямів діяльності, зокрема волонтерства, освіти та захисту прав людини. Також передбачено гнучкі налаштування роботи організації.

Щоб скористатися послугою, необхідно:

  • авторизуватися на порталі «Дія» за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП),
  • обрати реєстрацію громадської організації,
  • заповнити форму,
  • налаштувати параметри організації та підписати заяву КЕП.

Водночас зазначається, що для подання заяви потрібно мати ідентифікаційний номер та УНЗР — унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі. Без цих даних подання заявки неможливе.

Крім онлайн-формату, послуга також залишається доступною офлайн у територіальних центрах Міністерства юстиції.

