  1. В Украине

В «Дії» запустили онлайн-регистрацию общественных организаций — пошаговая инструкция

14:15, 21 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Зарегистрировать общественную организацию теперь можно без юристов и бумажной волокиты.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении и на портале «Дія» ввели автоматическую регистрацию общественных организаций. Об этом сообщили в сервисе.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Согласно обновлению, создание общественной организации теперь возможно в несколько шагов онлайн без привлечения юристов и дополнительных согласований. Процедуру полностью оцифровали для ускорения регистрации.

Среди заявленных возможностей — регистрация организации онлайн примерно за 30 минут, отсутствие затрат на индивидуальный устав и нотариальные услуги, а также выбор из более чем 30 направлений деятельности, в частности волонтерства, образования и защиты прав человека. Также предусмотрены гибкие настройки работы организации.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

  • авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП),
  • выбрать регистрацию общественной организации,
  • заполнить форму,
  • настроить параметры организации и подписать заявление КЭП.

При этом отмечается, что для подачи заявления необходимо иметь идентификационный номер и УНЗР — уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Без этих данных подача заявки невозможна.

Помимо онлайн-формата, услуга также остается доступной офлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Дия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Манифест автономии ВСП: дисциплинарное производство без ожидания приговора по уголовному делу

Достаточно ли материалов негласных следственных розыскных действий для прекращения карьеры судьи: дисциплинарная практика ВСП.

Банкротство «по заказу»: ВС отказал банку в закрытии производства из-за связи кредитора и должника

Верховный Суд подтвердил, что кредитор не может инициировать закрытие дела, используя доводы, которые уже были предметом исследования во время открытия производства.

ВРП определился с двумя судьями в апелляционные суды, еще два кандидата «зависли»

ВСП рекомендовал двух судей в апелляционные суды, рассмотрение еще двух кандидатур было отложено.

В деле Гринкевича защита подняла вопрос подсудности: международные наблюдатели предупреждают о нарушении принципа правовой определенности

В деле Гринкевича защита вновь подняла вопрос подсудности, что стало предметом мониторинга IAC ISHR в контексте гарантий справедливого суда.

Апелляционный суд отменил отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ, донатившему на ВСУ

Апелляционный суд отменил повторный отказ миграционной службы и обязал предоставить дополнительную защиту гражданину РФ с учетом рисков преследования.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]