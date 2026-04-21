В «Дії» запустили онлайн-регистрацию общественных организаций — пошаговая инструкция

Зарегистрировать общественную организацию теперь можно без юристов и бумажной волокиты.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В приложении и на портале «Дія» ввели автоматическую регистрацию общественных организаций. Об этом сообщили в сервисе.

Согласно обновлению, создание общественной организации теперь возможно в несколько шагов онлайн без привлечения юристов и дополнительных согласований. Процедуру полностью оцифровали для ускорения регистрации.

Среди заявленных возможностей — регистрация организации онлайн примерно за 30 минут, отсутствие затрат на индивидуальный устав и нотариальные услуги, а также выбор из более чем 30 направлений деятельности, в частности волонтерства, образования и защиты прав человека. Также предусмотрены гибкие настройки работы организации.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо:

авторизоваться на портале «Дія» с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП),

выбрать регистрацию общественной организации,

заполнить форму,

настроить параметры организации и подписать заявление КЭП.

При этом отмечается, что для подачи заявления необходимо иметь идентификационный номер и УНЗР — уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре. Без этих данных подача заявки невозможна.

Помимо онлайн-формата, услуга также остается доступной офлайн в территориальных центрах Министерства юстиции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.