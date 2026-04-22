  1. В Україні

У Тернополі водій розмалював номери авто маркером, щоб не отримувати штрафи за порушення ПДР

09:50, 22 квітня 2026
Водій зізнався, що самостійно змінив частину номерного знака за допомогою чорного маркера, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.
У Тернополі патрульні зупинили автомобіль Volkswagen на якому виявили, що державний номерний знак містив ознаки навмисної зміни символів.

Під час перевірки водій зізнався, що самостійно змінив частину номерного знака за допомогою чорного маркера, аби уникнути відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

За результатами розгляду на чоловіка винесли постанову за ч. 1 ст. 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил використання номерних знаків). Йому загрожує штраф у розмірі 1190 гривень.

Керування транспортним засобом із номерними знаками, які не відповідають встановленим стандартам, закриті, забруднені, неправильно закріплені або неосвітлені в темну пору доби, вважається порушенням.

