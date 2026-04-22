  1. В Украине

В Тернополе водитель разрисовал номера авто маркером, чтобы не получать штрафы за ПДД

09:50, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Водитель признался, что самостоятельно изменил часть номерного знака с помощью черного маркера, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернополе патрульные остановили автомобиль Volkswagen, на котором выявили, что государственный номерной знак имел признаки намеренного изменения символов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Во время проверки водитель признался, что самостоятельно изменил часть номерного знака с помощью черного маркера, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По результатам рассмотрения на мужчину вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил использования номерных знаков). Ему грозит штраф в размере 1190 гривен.

Управление транспортным средством с номерными знаками, которые не соответствуют установленным стандартам, закрыты, загрязнены, неправильно закреплены или не освещены в темное время суток, считается нарушением.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

ПДД водительские права штраф / штрафы патрульная полиция автомобиль

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Большая Палата ВС пересмотрит собственное заключение о порядке начисления судейского вознаграждения

БП ВС решит, может ли Закон о Госбюджете изменять размер судейского вознаграждения вопреки профильному закону

В Кабмин подали петицию о разрешении короткоствольного оружия для ветеранов

Ветеранам войны предлагают предоставить право на короткоствольное оружие для самообороны.

Оцифрованные лица и англоязычные тесты: МВД обновит правила экзаменов для водителей

Проект приказа МВД урегулирует перевод водительских экзаменов на английский и процедуру верификации лиц.

Верховный Суд подтвердил правомерность выселения бывшей жены из жилья после расторжения брака

ВС подтвердил, что после развода право пользования жильем может прекращаться, но выселение возможно лишь с учетом баланса прав сторон.

Азартные игры ведут к долгам и разводам: какие последствия фиксирует судебная практика

Минцифра начала масштабное исследование, чтобы получить объективное представление о реальном влиянии азартных игр на украинское общество.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]