В Тернополе водитель разрисовал номера авто маркером, чтобы не получать штрафы за ПДД

Водитель признался, что самостоятельно изменил часть номерного знака с помощью черного маркера, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В Тернополе патрульные остановили автомобиль Volkswagen, на котором выявили, что государственный номерной знак имел признаки намеренного изменения символов.

Во время проверки водитель признался, что самостоятельно изменил часть номерного знака с помощью черного маркера, чтобы избежать ответственности за нарушение правил дорожного движения.

По результатам рассмотрения на мужчину вынесли постановление по ч. 1 ст. 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил использования номерных знаков). Ему грозит штраф в размере 1190 гривен.

Управление транспортным средством с номерными знаками, которые не соответствуют установленным стандартам, закрыты, загрязнены, неправильно закреплены или не освещены в темное время суток, считается нарушением.

