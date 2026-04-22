У кого відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично: як це перевірити

Як перевірити статус у Резерв+.

В Україні значна частина відстрочок від мобілізації наразі продовжується автоматично завдяки синхронізації державних реєстрів. Водночас громадянам радять самостійно перевіряти свій статус через електронні сервіси та тримати «руку на пульсі».

Основним інструментом для цього є застосунок «Резерв+», кажуть у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова. Щоб дізнатися, чи продовжено відстрочку, необхідно оновити електронний документ у застосунку. Якщо у відповідному полі з’явилася нова дата, це означає, що відстрочку продовжено автоматично.

Автоматичне оновлення стало можливим завдяки синхронізації реєстру «Оберіг» з іншими державними базами. Це дозволяє підтверджувати підстави для відстрочки без додаткового звернення громадян.

Зокрема, автоматично можуть продовжуватися відстрочки для:

Осіб з інвалідністю (всі групи);

Батьків дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи;

Батьків трьох і більше дітей (до 18 років) в одному шлюбі;

Студентів та аспірантів, що навчаються за денною/дуальною формою;

Осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II групи або III групи;

Осіб, які доглядають за родичами (батьки з інвалідністю I та II групи, родичі 2-3 ступеня);

Працівників освіти;

Жінок та чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;

Родичів загиблих/зниклих безвісти під час бойових дій (включаючи родичів Героїв України);

Звільнених з полону та осіб, позбавлених свободи;

Батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;

Опікунів людини, яку визнано недієздатною;

Вчителів шкіл (якщо вони працюють).

Водночас, якщо відстрочка не оновилася автоматично, громадянам рекомендують перевірити актуальність своїх документів і, за потреби, звернутися до центрів надання адміністративних послуг для подання документів офлайн.

