  В Україні

У кого відстрочки від мобілізації продовжуються автоматично: як це перевірити

10:42, 22 квітня 2026
Як перевірити статус у Резерв+.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні значна частина відстрочок від мобілізації наразі продовжується автоматично завдяки синхронізації державних реєстрів. Водночас громадянам радять самостійно перевіряти свій статус через електронні сервіси та тримати «руку на пульсі».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Основним інструментом для цього є застосунок «Резерв+», кажуть у Центрі надання адміністративних послуг м. Львова. Щоб дізнатися, чи продовжено відстрочку, необхідно оновити електронний документ у застосунку. Якщо у відповідному полі з’явилася нова дата, це означає, що відстрочку продовжено автоматично.

Автоматичне оновлення стало можливим завдяки синхронізації реєстру «Оберіг» з іншими державними базами. Це дозволяє підтверджувати підстави для відстрочки без додаткового звернення громадян.

Зокрема, автоматично можуть продовжуватися відстрочки для:

  • Осіб з інвалідністю (всі групи);
  • Батьків дитини з інвалідністю до 18 років або повнолітньої дитини I чи II групи;
  • Батьків трьох і більше дітей (до 18 років) в одному шлюбі;
  • Студентів та аспірантів, що навчаються за денною/дуальною формою;
  • Осіб, які мають дружину (чоловіка) з інвалідністю I, II групи або III групи;
  • Осіб, які доглядають за родичами (батьки з інвалідністю I та II групи, родичі 2-3 ступеня);
  • Працівників освіти;
  • Жінок та чоловіків військовослужбовців, які мають дитину;
  • Родичів загиблих/зниклих безвісти під час бойових дій (включаючи родичів Героїв України);
  • Звільнених з полону та осіб, позбавлених свободи;
  • Батьків, які виховують тяжкохвору дитину без інвалідності;
  • Опікунів людини, яку визнано недієздатною;
  • Вчителів шкіл (якщо вони працюють).

Водночас, якщо відстрочка не оновилася автоматично, громадянам рекомендують перевірити актуальність своїх документів і, за потреби, звернутися до центрів надання адміністративних послуг для подання документів офлайн.

